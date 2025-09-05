#АЭС в Казахстане
Общество

Потолок обвалился в жилой двухэтажке в Актобе

потолок обвалился в жилой двухэтажке в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 23:38 Фото: pixabay
В двухэтажном доме в Актобе обвалился потолок. Кирпичи и штукатурка рухнули на лестничную клетку, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, на месте потолка теперь зияет огромная дыра, из которой до сих пор сыплются обломки.

"Мы теперь тоже боимся, хотя живем в соседнем доме. Но наша двухэтажка в таком же состоянии. Они все были построены в одно время. Каждый раз молимся, чтобы ничего не произошло. А дети ведь выходят, заходят. И нам за них страшно". Айнур Жапакова

По словам жителей, обрушение произошло в пять утра, когда все спали. И только поэтому никто не пострадал. Всего в двухэтажке 62-го года постройки восемь квартир. Шесть из них жилые, остальные занимают коммерческие объекты. После происшествия люди сами расчистили подъезд, но в потолке осталась огромная дыра.

Жильцы боятся повторного обрушения. Чиновники уже побывали на месте. Но с выводами не торопятся. Пообещали провести техническую экспертизу за счет бюджета. Она покажет, признают ли дом аварийным или отправят на капительный ремонт.

"Дали направление экспертам, чтобы они сделали быстро, оперативно. Чтобы мы знали, данный дом подлежит аварийным или не подлежит. Чтобы безопасно было для проживания жителей". Руководитель отдела жилищной инспекции акимата г. Актобе Акнур Казбаева

Всего, по официальным данным, в Актобе 28 многоквартирных домов, которые подлежат сносу. В этом году акимат намерен выкупить пять из них.

Ранее сообщалось, что рабочий упал в котлован строящегося дома в Актобе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
