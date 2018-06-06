Менингококковая инфекция в Казахстане идет на спад

Менингококковая инфекция - это сезонное заболевание. Для каждого региона и в целом по стране определяется пороговый уровень заболеваемости. В этом году заболеваемость по стране в целом и в Алматы в частности значительно ниже установленного контрольного уровня.

За последние трое суток не выявлено ни одного нового подтвержденного случая регистрации менингококковой инфекции в г. Алматы. По словам директора департамента политики общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетовой, распространение инфекции идет на спад, сообщает Zakon.kz.





«Заболевания, вызванные менингококковой инфекцией, регистрируются в Казахстане ежегодно, они характеризуются сезонностью в осенне-зимне-весенний период и цикличностью подъема заболеваемости каждые 3-5 лет. Последний подъем заболеваемости отмечался в 2015 году, когда заболело 424 человека, умерло 24. В этом году рост заболеваемости отмечается с 23 апреля, когда за неделю было выявлено 3 случая. Пик заболеваемости пришелся в период с 21 по 27 мая, было выявлено 15 случаев, из них 13 в Алматы, по одному в Алматинской и в Кызылординской областях. В настоящее время отмечается снижение заболеваемости в целом. С 28 мая по 3 июня зарегистрировано 6 случаев, на текущей неделе 1 случай, за последние 3 суток не выявлено ни одного подтвержденного случая менингококковой инфекции в г. Алматы», - сообщила она.

Менингококковая инфекция - это сезонное заболевание. Для каждого региона и в целом по стране определяется пороговый уровень заболеваемости. В этом году, заболеваемость по стране в целом и в Алматы в частности значительно ниже установленного контрольного уровня.

«Для Казахстана пороговый уровень составляет 2,1 случая на 100 тыс. населения, мы сегодня имеем уровень 0,3, или 59 случаев, - продолжила она.- Для Алматы пороговый уровень - 4,1, мы имеем 1,7, или 32 случая. Это не вспышка, это сезонный подъем заболеваемости менингококковой инфекцией. В этом году весна затянулась. Неустановившаяся погода, дождь, слякоть, холод способствовали смещению цикличности заболевания. Многолетняя динамика менингококковой инфекции показывает, что в летний период заболеваемость спадает до единичных случаев».

Несмотря на спад распространения инфекции, руководитель департамента политики общественного здравоохранения рекомендует соблюдать меры предосторожности.

«Мы по-прежнему рекомендуем населению избегать мест массового скопления людей, плохо вентилируемых помещений. Необходимо больше гулять на свежем воздухе, соблюдать личную гигиену, часто проветривать и делать влажную уборку в помещениях. В качестве профилактики менингококковой инфекции рекомендуется избавляться от хронических заболеваний носоглотки: фарингитов, ларингитов, тонзиллитов», - отметила Есмагамбетова.

Учитывая внезапное начало заболевания и тяжесть течения менингококковой инфекции, необходимо как можно раньше обращаться к врачу, от этого будет зависеть результат лечения и исход болезни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!