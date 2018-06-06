За что задержали вице-министров энергетики РК

Вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев водворен под домашний арест по подозрению в коррупции.

Руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Астане Шынгыс Кабдулла рассказал, за что именно задержаны вице-министры энергетики Гани Садибеков и Бакытжан Джаксалиев, сообщает МИА «Казинформ».

«Тема одна - очищения дна озера в Бурабае. Это разные направления в разное время», - сказал он на пресс-конференции в Астане.

Также Ш. Кабдулла отметил, что на законодательном уровне пока не предусмотрена уголовная ответственность первых руководителей, однако пообещал, что эта ситуация будет пересмотрена в самое ближайшее время.

«Ответственность за коррупцию непосредственно первых руководителей при совершении их подчиненными коррупционных преступлений прописана в Административном кодексе. Но в профильном законе она пока еще не узаконена. Этот вопрос будет выноситься, и норма будет введена, думаю, в этом году. Мы внесем эти предложения через Мажилис», - сказал Ш. Кабдулла.

По словам представителя Нацбюро, мера ответственности будет зависеть от тяжести вины подчиненного.

«Думаю, если смотреть через призму гуманности, это будет зависеть от тяжести преступления подчиненного. Если это уголовная ответственность, то при наличии приговора, в этой связи, думаю, последствия будут наступать в виде увольнения его (первого руководителя) со службы. Он не имеет морального права занимать должность, когда его подчиненный под боком занимается коррупционными преступлениями. Это и послабление дисциплины, и этические нормы, и весь комплекс», - подчеркнул Ш. Кабдулла.

Напомним, вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев водворен под домашний арест по подозрению в коррупции. Ранее был задержан другой вице-министр энергетики Гани Садибеков.

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