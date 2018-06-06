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Список образовательных грантов на 2018-2019 учебный год опубликовало МОН РК

Казахстанские абитуриенты могут ознакомиться со списком грантов в разрезе специальностей.

Фото : yvision.kz6 июня 2018, 22:40

Министерство образования и науки РК опубликовало приказ о государственном образовательном заказе на 2018-2019 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Приказ относится к получению высшего и послевузовского образования, в том числе по сокращенной форме обучения. Абитуриенты и студенты могут ознакомиться со списком грантов в разрезе специальностей.

В приложении к приказу перечислены квоты на подготовку бакалавров, магистров и докторов PhD в вузах с финансированием из госбюджета, а также указаны квоты для льготников и зарубежных представителей казахской диаспоры.

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием.

Государственный образовательный заказ на подготовку магистров.

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD.


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