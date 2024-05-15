Сегодня, 15 мая 2024 года, опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год по всем уровням высшего образования. В 2024 году выделено 112 тысяч грантов для обучения в вузах, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства науки и высшего образования (МНВО), наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ "Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли", их количество составляет 19 344 гранта

Далее:

"Педагогические науки" – 13 735 грантов,

"Информационно-коммуникационные технологии" – 10 903 гранта,

"Естественные науки, математика и статистика" – 8 288 грантов.

Примечательно, что в 2024 году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.

По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация".

Кроме того, для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта.

"В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов, в том числе для абитуриентов Атырауской и Мангистауской областей". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Всего для поступления в бакалавриат в 2024-2025 учебном году выделено около 79 тысяч грантов.

Для поступления в магистратуру выделено около 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1900.

Полный список распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по следующим ссылкам:

14 мая 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменили программу обучения казахскому языку для вузов. Указывается, что обновленная программа направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-культурных знаний, совершенствование коммуникативной компетентности студента, развитие личностного потенциала.