Дочь казахстанского миллиардера выложила фото со своей свадьбы

Нафиса Шодиева провела шикарное торжество в Подмосковье.

Дочь казахстанского миллиардера Патоха Шодиева Нафиса опубликовала кадры со своей свадьбы, которая состоялась в эксклюзивном концертном зале Барвиха Luxury Village, пишет Sputnik.

Ведущим на свадьбе младшей дочери олигарха был российский шоумен Максим Галкин. Его услуги, по данным разных СМИ, обходятся в среднем в 50 тысяч евро и выше.

На свадьбе гостей развлекали артисты эстрады и музыканты, а во время вечера сцена превратилась в "звездное небо".

По данным Royal-wedding, свадьба в Барвихе обходится недешево.

Средняя стоимость организации и проведения свадебного банкета на 50 гостей составляет от 1 миллиона рублей.

В Барвиха Luxury Village ранее устраивали свадьбы представитель списка самых богатых людей России Алексей Шаповалов и модель Ксения Царицына, хоккеист Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская.

Патох Шодиев — казахстанский миллиардер родом из Узбекистана. Он является одним из учредителей диверсифицированной компании в сфере добычи и переработки природных ресурсов Eurasian Resources Group.

Шодиев, по данным сайта ERG, деловой партнер олигарха Александра Машкевича и крупного предпринимателя Алиджана Ибрагимова.

Американский Forbes оценил состояние Шодиева в 3,7 миллиарда долларов.

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