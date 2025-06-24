Ксения Бородина поделилась фото роскошной свадьбы с Николаем Сердюковым
Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию краткой подписью и серией фотографий:
"Вчера, 23.06.2025👰🤵♂️"
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С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей.
Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.
В одном из интервью Ксения рассказывала, что хотела бы заказать на свадьбу выступление Надежды Кадышевой, но из-за бешеной волны популярности у нее неподъемный ценник. В итоге, на празднике выступили певица Зиверт, Севиль, Акмаль, а танец жениха и невесты прошел под песню Владимира Преснякова.
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