Ксения Бородина поделилась фото роскошной свадьбы с Николаем Сердюковым

Экс-ведущая популярного шоу "Дом-2" Ксения Бородина в третий раз официально оформила отношения 3 июня 2025 года. Ее мужем стал предприниматель Николай Сердюков. Уже 23 числа пара устроила роскошное торжество со множеством гостей в шикарном особняке, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию краткой подписью и серией фотографий:

"Вчера, 23.06.2025👰🤵‍♂️"

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С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей.

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Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.

В одном из интервью Ксения рассказывала, что хотела бы заказать на свадьбу выступление Надежды Кадышевой, но из-за бешеной волны популярности у нее неподъемный ценник. В итоге, на празднике выступили певица Зиверт, Севиль, Акмаль, а танец жениха и невесты прошел под песню Владимира Преснякова.

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