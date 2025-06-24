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Культура и шоу-бизнес

Ксения Бородина поделилась фото роскошной свадьбы с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина и Николай Сердюков, свадьба, торжество, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 12:05 Фото: Telegram/borodylia0803
Экс-ведущая популярного шоу "Дом-2" Ксения Бородина в третий раз официально оформила отношения 3 июня 2025 года. Ее мужем стал предприниматель Николай Сердюков. Уже 23 числа пара устроила роскошное торжество со множеством гостей в шикарном особняке, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию краткой подписью и серией фотографий:

"Вчера, 23.06.2025👰🤵‍♂️"

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42-летняя Ксения Бородина в третий раз вышла замуж

С Николаем Сердюковым Ксения познакомилась летом 2024 года на съемках телешоу: он был участником, а Бородина – ведущей.

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"Альфонс пристроился": подписчики разнесли третью свадьбу Ксении Бородиной

Кроме того, третий супруг моложе Бородиной на пять лет.

В одном из интервью Ксения рассказывала, что хотела бы заказать на свадьбу выступление Надежды Кадышевой, но из-за бешеной волны популярности у нее неподъемный ценник. В итоге, на празднике выступили певица Зиверт, Севиль, Акмаль, а танец жениха и невесты прошел под песню Владимира Преснякова.

Ранее мы рассказывали, что бессменная телеведущая программы "Давай поженимся" 66-летняя Лариса Гузеева кардинально поменяла образ. Смена имиджа не прошла мимо фанатов и зрителей. Актрисе даже пришлось ответить на многочисленные отзывы и критику.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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