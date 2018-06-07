Новые голоса прозвучат в Камерном зале «Астана Опера»

В обширную программу концерта войдут шедевры композиторов-романтиков.

Дебютное выступление трио ярких молодых инструменталистов состоится в Камерном зале «Астана Опера». Роскошные произведения классической музыки будут предложены слушателям в рамках концерта «Изысканная классика» 13 июня.

Свое искусство жителям и гостям столицы в этот вечер представят талантливые музыканты, лауреаты международных конкурсов – артисты Симфонического оркестра «Астана Опера» скрипачка Асель Жакиянова и виолончелистка Ботагоз Калиева, а также пианистка Жанна Здорнова.

- В рамках данного концерта состоится дебют нашего трио, и для нас это большая ответственность. Такой род музицирования отличается от того, что мы делаем в повседневной жизни и этим очень интересен для нас. Роль каждого инструмента колоссально важна, при этом все они должны взаимодействовать. Процесс подготовки к концерту длится уже несколько месяцев. Мы уделили много времени и внимания подбору программы, в которую вошли как популярные произведения, так и редко исполняемые опусы. К примеру, «Революционное танго» для трио А. Пьяццоллы прозвучит в Астане впервые. Безусловно, присутствуют волнение и творческий энтузиазм. Для нас очень важно донести до слушателей красоту этой музыки, поделиться всеми чувствами и эмоциями, которые мы испытываем, когда соприкасаемся с ней, - сказала Асель Жакиянова.

Артистка отметила, что идея совместного творчества зародилась в дружеской беседе.

- С Ботагоз Калиевой мы вместе работаем в Симфоническом оркестре «Астана Опера», она – одна из лучших виолончелисток в Казахстане, не раз выступала с концертами в Италии, Германии, Испании, Японии, России и других странах. Пианистка Жанна Здорнова, также как и я, является выпускницей Казахского национального университета искусств, и сейчас мы вместе учимся в Новосибирской государственной консерватории имени М. Глинки, - поделилась Асель Жакиянова.

В обширную программу концерта вошли шедевры композиторов-романтиков, а также страстное танго. Прозвучат Фортепианное трио №.1 ре минор, оp.49, 1 часть Ф. Мендельсона-Бартольди, Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, оp.162, 1 часть Ф. Шуберта, Соната для виолончели и фортепиано №.1 ми минор, оp.38, 1 часть И. Брамса, «Цыганское каприччио» Ф. Крейслера, Revolucionario («Революционное танго») для трио А. Пьяццоллы, «Июнь» (Баркарола) из цикла «Времена года» для трио П. Чайковского, «Вокализ» ор.34, № 14 в переложении для виолончели и фортепиано С. Рахманинова и Поэма, ор. 32 № 1 и 2 А. Скрябина.

Начало в 19:00.

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