В Петропавловске рухнула стена жилого дома 

Всего в Петропавловске начитывается 19 жилых аварийных домов.

В Петропавловске по улице "Уральская" 7 июня во втором часу ночи с грохотом частично обрушилась угловая стена. В доме всего два подъезда и восемь квартир, в пяти из них проживают люди, сообщает BNews.

По словам жильцов, дом из шлакоблоков 1953 года постройки. В 2014 году городской акимат признал строение аварийным и жильцы встали на очередь. Однако горожане заверяют, что с того времени никаких перемен не произошло - очередность не продвигается, а в аварийном доме жить становится не безопасно.

"Ночью обрушилась стена, было очень страшно, я даже боялась выходить на улицу, оделась, взяла с собой документы и так лежала до самого утра. Сын выходил ночью, смотрел. Участковый всю ночь здесь дежурил, спасибо ему за это, хоть какая-то поддержка была, чувствовалось, что мы здесь не одни. Обвалилась во втором подъезде, где проживала пенсионерка Светлана Щербакова. Около двух лет назад её балкон подпёрли столбом, чтобы он не рухнул. Вчера поздним вечером её увезли, вроде как люди из акимата были и забрали женщину. А ночью стена обвалилась", - рассказывает Наталья Емельянова.

Сама она проживает с сыном в этом доме на первом этаже с 2011 года. Недавно была на приёме у заместителя акима города Евгения Глотова.

"Я 22 мая была в акимате, мне сказали, что мой вопрос решается. Но как решается, если очередь не двигается, жилья свободного нет. Говорят, что запланировано строительство нового дома по ул.Первомайская, но вроде пока нет финансирования, в целом никаких движений нет", - утверждает Наталья.

С ней на одной лестничной клетке проживает ещё одна семья с малолетними детьми. Ранним утром после произошедшего Гульжан Ильясова отправила ребятишек к своим знакомым. Женщина признается, что жить в таком доме она боится.

"Нам всем очень страшно здесь жить, днём и ночью сыпятся стены, а днём в доме очень холодно и сыро, из-за чего дети часто болеют. На очереди я 47 по счёту, но очередность не продвигается, четвёртый год уже стою. В акимате нам только говорят, что ждите, вот и ждём", — говорит Гульжан Ильясова.

В самих квартирах жильцы самостоятельно постоянно затыкают дыры, что-то замазывают и заклеивают. Кровля вся в дырах. В основном обитатели аварийного дома проживают в первом подъезде, а около двух лет назад здесь обвалился потолок. Едва на улице начинается дождь, как вся вода устремляется в дом. Все перекрытия и лестницы деревянные, от сырости они гниют. Отремонтировать этот дом невозможно, а снимать жильё людям не по карману.

"Дом по адресу Уральская, 3 находится в аварийном состоянии, на сегодняшний день пять семей этого дома состоят на очередности на получения жилья. Сейчас мы рассматриваем вопрос предоставления для жильцов этого дома временного жилья. Конкретные сроки назвать пока не могу. Данный вопрос взят на контроль жилищной комиссии, после того, как пройдёт заседание этой комиссии будет принято решение и вам и жильцам дома сообщим его", - прокомментировал корреспонденту ВNews заведующий сектором по учету и распределению коммунального и ипотечного жилья Бауржан Бейсембаев.

Всего в Петропавловске начитывается 19 жилых аварийных домов.

"Все дома находятся в частной собственности, не государственной. Жильцы должны были ремонтировать свое жильё. Что касается конкретно дома, расположенного по улице Уральской, 3, то в течение месяца мы трижды выезжали на обследование. Помимо нас выезжает жилищная комиссия и сотрудники ДЧС СКО", - говорит Бауржан Бейсембаев.

В настоящее время на очередности на жильё из жилищного фонда Петропавловска состоят 13 200 человек, из них 187 семей в категории граждан, чьё единственное жильё признано аварийным.

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