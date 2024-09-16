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Спасатели экстренно эвакуировали из жилого дома в Петропавловске более 90 человек

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 00:22 Фото: скриншот видео
16 сентября в Петропавловске в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 70 человек, из них 10 детей. Кроме того, спасено 24 человека, из них шесть детей.

"Пожар ликвидирован на площади 9 кв. м. Пострадавших нет", – рассказал заместитель начальника РГУ "СПиАСР" Сыздыков Марат.


Ранее в Алматинской области огнеборцы во время пожара спасли 10 человек.

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