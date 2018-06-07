В соответствии с пунктом 3 статьи 196 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждена инструкция по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых.

В частности, в плане разведки описываются виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ в перспективе не менее трех последовательных лет со дня утверждения плана разведки или внесения последних изменений по видам, методам, способам и объемам планируемых работ по разведке.

Состав, виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ в плане разведки определяются недропользователем самостоятельно, в соответствии с настоящей инструкцией.

План разведки состоит из следующих разделов:

1) введение;

2) общие сведения об объекте недропользования;

3) геолого-геофизическая изученность объекта;

4) геологическое задание;

5) состав, виды, методы и способы работ;

6) охрана труда и промышленная безопасность;

7) охрана окружающей среды;

8) ожидаемые результаты работ.

В случаях, предусмотренных инструкцией по составлению плана разведки, план разведки должен включать оценку воздействия на окружающую среду.

Совместный приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.