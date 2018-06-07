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Утверждена инструкция по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых
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Аннотация к документу: Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 198 «Об утверждении инструкции по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых» (не введен в действие)
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В соответствии с пунктом 3 статьи 196 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждена инструкция по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых.
В частности, в плане разведки описываются виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ в перспективе не менее трех последовательных лет со дня утверждения плана разведки или внесения последних изменений по видам, методам, способам и объемам планируемых работ по разведке.
Состав, виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых, примерные объемы и сроки проведения работ в плане разведки определяются недропользователем самостоятельно, в соответствии с настоящей инструкцией.
План разведки состоит из следующих разделов:
1) введение;
2) общие сведения об объекте недропользования;
3) геолого-геофизическая изученность объекта;
4) геологическое задание;
5) состав, виды, методы и способы работ;
6) охрана труда и промышленная безопасность;
7) охрана окружающей среды;
8) ожидаемые результаты работ.
В случаях, предусмотренных инструкцией по составлению плана разведки, план разведки должен включать оценку воздействия на окружающую среду.
Совместный приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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