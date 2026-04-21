Утверждены правила проведения аукциона на разведку твердых полезных ископаемых

Министр промышленности и строительства приказом от 14 апреля 2026 года утвердил Правила проведения аукциона на разведку твердых полезных ископаемых на вновь свободный блок, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к проведению аукциона осуществляется в следующем порядке:

определяется объект для аукциона;

определяется стартовый размер подписного бонуса по каждому объекту;

устанавливаются сроки проведения аукциона;

публикуется объявление о проведении аукциона;

производится регистрация участников.

Объявление о проведении аукциона публикуется компетентным органом в ЕПН и на веб-портале реестра на государственном и русском языках не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявлений, поданных на один и тот же вновь свободный блок.

Аукцион проводится не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявлений, поданных на один и тот же блок, вновь свободный для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых.

Объявление о проведении аукциона содержит следующие сведения:

дата и время проведения аукциона;

сведения по блокам объектов:

– идентификационный номер блока(ов);

– стартовый размер подписного бонуса;

– даты подачи заявлений на лицензию, включающего блок, по которому проводится аукцион, и количество заявлений;

срок приема заявки на участие;

порядок проведения аукциона, в том числе условия определения победителя;

контактная информация по компетентному органу и единому оператору;

дополнительная информация об аукционе.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:

для физических лиц: ИИН, фамилии, имени и отчества (при наличии);

ИИН, фамилии, имени и отчества (при наличии); для юридических лиц: БИН, полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

БИН, полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя; контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).

При изменении вышеуказанных данных участник до подачи заявки изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

Формирование, прием и обработка заявок на участие от физических и юридических лиц состоит из следующих этапов:

формирование и подписание на веб-портале реестра физическим или юридическим лицом заявки на участие;

прием и обработка заявки на участие компетентным органом;

отображение текущего статуса обработки заявки на веб-портале реестра.

Регистрация участников аукциона производится после их регистрации на веб-портале реестра со дня публикации объявления и заканчивается за пять минут до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку на участие.

Данные, указываемые в заявке на участие, подлежат подтверждению в результате информационного взаимодействия реестра с государственными базами данных "Юридические лица", "Физические лица", "Регистр недвижимости", информационной системой "Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства", информационной системой "Централизованные унифицированные лицевые счета" и информационными системами налоговых органов.

В случае получения данных в автоматическом режиме из вышеуказанных государственных баз данных и информационных систем веб-порталом реестра производится проверка сведений.

Уведомление участника о регистрации заявки на участие либо причинах отказа в регистрации такой заявки автоматически размещается в личном кабинете участника на веб-портале реестра.

Предусмотрено, что веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего заявку на участие не менее чем за пять минут до начала проведения аукциона.

Компетентный орган и единый оператор не разглашают информацию, имеющую отношение к участникам в течение всего периода подготовки аукциона и его проведения.

Аукцион в аукционном зале проходит со вторника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней. Аукцион проводится в период с 10:00 до 17:00 часов по времени города Астаны, при этом аукцион начинается не позднее 15:00 часов по времени города Астаны.

Если на момент завершения аукциона в 17:00 часов победитель аукциона не определен, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект, и аукцион по данному объекту признается состоявшимся.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Предусмотрено, что участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в объявлении о проведении аукциона время города Астаны, путем автоматического размещения в аукционном зале стартового размера подписного бонуса.

Стартовый размер определяется компетентным органом в размере 100-кратного размера МРП.

Шаг аукциона устанавливается следующим образом:

при текущем размере подписного бонуса в размере до 20000-кратного МРП шаг аукциона устанавливается в размере 25%;

шаг аукциона устанавливается в размере 25%; при текущем размере подписного бонуса в размере от 20000-кратного до 50000-кратного МРП шаг аукциона устанавливается в размере 20%;

шаг аукциона устанавливается в размере 20%; при текущем размере подписного бонуса в размере от 50000-кратного до 100000-кратного МРП шаг аукциона устанавливается в размере 15%;

шаг аукциона устанавливается в размере 15%; при текущем размере подписного бонуса в размере от 100000-кратного до 250000-кратного МРП шаг аукциона устанавливается в размере 10%;

шаг аукциона устанавливается в размере 10%; при текущем размере подписного бонуса в размере от 250000-кратного МРП и выше шаг аукциона устанавливается в размере 5%.

Торги по объекту ведутся до максимально подтвержденного размера подписного бонуса одним из участников. Аукцион, в котором зарегистрировался только один участник, признается состоявшимся, если участник подтвердил стартовый размер подписного бонуса.

Аукцион проводится следующим образом:

если в течение 10 минут с момента подтверждения стартового размера подписного бонуса в аукционном зале участник подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения стартового размера подписного бонуса на шаг аукциона, то стартовый размер подписного бонуса увеличивается на установленный шаг аукциона;

если в течение 10 минут после подтверждения стартового размера подписного бонуса в аукционном зале ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения стартового размера подписного бонуса, то победителем признается участник, подтвердивший стартовый размер подписного бонуса, а аукцион по данному объекту признается состоявшимся;

если в течение 10 минут минут после увеличения текущего размера подписного бонуса ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект путем увеличения текущего размера подписного бонуса, то победителем признается участник, последним подтвердивший свое желание приобрести объект, а аукцион по данному объекту признается состоявшимся.

Итоги аукциона по каждому проданному объекту оформляются протоколом об итогах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра компетентным органом с ЭЦП в день проведения аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, фиксирующим итоги аукциона и обязательства по оплате размера подписного бонуса, подтвержденного участником.

По итогам аукциона приоритет на включение блока (блоков) в лицензию предоставляется победителю аукциона согласно поданному им заявлению на лицензию.

Победителем аукциона (торгов) признается участник, подтвердивший максимальный размер подписного бонуса.

Уплата по итогам аукциона подписного бонуса, помимо представления компетентному органу надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых, является условием выдачи лицензии на разведку твердых полезных ископаемых.

Подписной бонус подлежит уплате на электронный кошелек победителем не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Неуплата подписного бонуса по итогам аукциона или непредоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых в установленный срок влекут отказ компетентного органа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых.

Аукцион признается несостоявшимся, если в нем не участвовал ни один заявитель. В случае, если аукцион не состоялся либо после проведения аукциона не исполнены обязательства, приоритет рассмотрения заявлений на выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых определяется в порядке очередности их поступлений.

Признание аукциона недействительным влечет недействительность выданной лицензии.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.