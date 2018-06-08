Девушка-боксер из Вьетнама, победившая казахстанку, оказалась парнем

Нгок лицензию на Юношеские ОИ получил еще в прошлом году, как финалист женского чемпионата мира среди молодежи в Индии.

Победительница казахстанской девушки-боксера в финале молодежного чемпионата Азии в весе до 57 кг Еркежан Даулетжанкызы - До Хонг Нгок (Do Hong Ngoc) из Вьетнама оказалась... парнем, передает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, что на первенстве континента в Таиланде, которое прошло еще в апреле, Еркежан Даулетжанкызы (родом из Восточного Казахстана) со счетом 0:5 уступила в финале сопернице (-ку) из Вьетнама.

«По своей манере ведения боя, передвижению и голосу оппонент Еркежан по финалу была очень сильно похожа на парня. На это обратили внимание многие. Но, тогда она считалась еще девушкой, а сейчас, после того как АИБА провела ДНК-анализ, все стало ясно окончательно. Нгок - парень», - сказал личный тренер казахстанской девушки-боксера Арман Тыныбаев.

По словам Тыныбаева, новость ему сообщил старший тренер молодежной женской сборной РК Алмаз Куатбеков. Теперь Еркежан должна получить «золото» ЧА-2018 и соответственно, путевку на Юношеские Олимпийские Игры в Буэнос-Айрес.

«Самое обидное, что не был поднят наш флаг и не был сыгран наш гимн. Но, истина в итоге установлена», - резюмировал Тыныбаев.

Отмечается, что теперь КФБ должна направить официальный запрос в Азиатскую конфедерацию бокса. Между тем, Нгок лицензию на Юношеские ОИ получил еще в прошлом году, как финалист женского чемпионата мира среди молодежи в Индии. Тогда вьетнамец, еще считавшийся девушкой, уступил в финале Саши Чопра. Необходимо добавить, что у вьетнамских СМИ, освещавших успехи До Хонг Нгока, не вызывала удивление его явно не девичья внешность.

На фото ниже, которое разместило после окончания ЧА-2018 в Таиланде издание News.zing.vn, Нгок (справа) выглядит тем, кем он и является - парнем. А vietnamnews.vn в заметке, посвященной ЧМ-2017, Нгока показало со спины.



