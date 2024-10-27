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Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ в Черногории

Казахстанский боксер сделал заявление после победы на ЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 02:40 Фото: НОК РК
Казахстанский боксер Диас Берикбай оценил свою победу в 1/8 финала чемпионата мира IBA среди молодежи в Черногории, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанец, выступающий в весовой категории до 48 килограммов, добился победы в поединке с Николой Максимовичем из Сербии со счетом – 4:1.

"Не в полной мере удалось выполнить план на бой. Буду работать над ошибками. Впереди бой с испанцем. Постараюсь правильно настроиться на бой и добиться победы. Я впервые выступаю на столь крупном турнире и хочу достойно защитить честь Казахстана", – сказал Диас Берикбай в интервью журналисту Аслану Каженову.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер также триумфально одолел соперника на ЧМ в Черногории.

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