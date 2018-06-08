В Казахстане безработной молодежи стало больше

Максимальный уровень безработицы по итогам I квартала 2018 года зафиксирован в Алматы.

Безработных молодых людей в стране стало больше. За год количество молодежи, испытывающей проблемы с трудоустройством, увеличилось на 4,5%, до 84 тысяч человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.





Уровень безработной молодежи за первый квартал 2018 года составил 4,1%, в аналогичном периоде прошлого года - 3,9%. Рабочая сила выросла на 1,2% (24,6 тыс. чел.), с 2,05 до 2,07 млн человек.

Занятое население увеличилось на 1,1% (21 тыс. чел.), с 1,97 до 1,99 млн казахстанцев. Из них число наемных работников выросло на 3,8%, до 1,53 миллиона, а число самостоятельно занятых сократилось на 7,1% до 459,3 тыс. чел. Число безработной молодежи увеличилось на 4,5% (плюс 3,6 тысячи), с 80,4 до 84 тыс. человек.

Число лиц, не входящих в состав рабочей силы - 1,43 млн человек, годом ранее - 1,42 миллиона.

В многолетней динамике наблюдался нисходящий тренд уровня молодежной безработицы. За период 2012-2017 годов уровень безработицы населения в возрасте от 15 до 28 лет сократился с 5,4% до 3,9%.

При этом наибольшее число безработной молодежи находится в Алматы - 16,2 тысячи молодых людей, это 19,3% от всего безработного населения в возрасте 15-28 лет по РК.

Следом идет ЮКО, в области количество безработных среди молодежи за год выросло на 54,3%, с 8,7 до 13,5 тыс. чел.

Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область, в которой число молодежи без работы составляет 7,3 тыс. чел., что на 3,2% больше, чем годом ранее.

Наименьшее число безработной молодежи, несмотря на рост - в СКО (1,6 тысячи, годом ранее - 1,3 тыс. чел.). В Астане число безработной молодежи сократилось на 13,6%, с 6,8 до 5,8 тысяч молодых людей.

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи за первые три месяца 2018 года зафиксирован в Алматы - 6,5% (напомним, по РК - 4,1%), годом ранее - 6,7%. Далее Карагандинская область - 5,2% (годом ранее - 5%) и ЮКО - 4,8% (годом ранее - 3%).

Самый низкий уровень безработицы по стране в Жамбылской и Атырауской областях - по 2,6%.

В столице уровень безработной молодежи находится на уровне 4,6%.

По видам деятельности наибольший интерес среди молодежи вызывает сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов - 337,7 тыс. чел. (удельный вес - 17%).

Вторым наиболее распространенным видом деятельности является сельское, лесное и рыбное хозяйство - 287,2 тысячи молодых людей (удельный вес - 14,4%).

В сфере образования число трудоустроенной или самозанятой молодежи составляет 232,3 тысячи (удельный вес - 11,7%). В промышленности число занятой молодежи - 201,7 тыс. чел. (удельный вес - 10,1%).

Замыкает ТОП-5 наиболее распространенных сфер деятельности молодежи строительство. В данной области число трудящихся молодых людей составляет 145,8 тысячи (удельный вес - 7,3%).

Как отмечается, в 2017 году среди трудоустроенной молодежи число молодых людей с образованием составило 1,6 миллиона, что на 6,3% меньше, чем годом ранее.

Доля молодых наемных работников с высшим и незаконченным высшим образованием составляет 48,9% (765 тыс. чел.).

Доля молодежи, трудящихся по найму со средним профессиональным (специальным) образованием, составляет 37,1% (580,4 тыс. чел.).

К трудоустроенной молодежи с основным, средним, общим и начальным образованием относится 14%, или 219,4 тыс. чел.

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