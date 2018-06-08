Абаев о логотипе «Рухани Жангыру»: Запроса о плагиате не поступало

Логотип менять не будут.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал журналистам ситуацию, возникшую вокруг логотипа «Рухани Жангыру», передает корреспондент Zakon.kz.

«Вы должны понимать, что логотип «Рухани жангыру» - это сразу видно и понятно, что он взят из национального флага Республики Казахстан», - сказал глава ведомства.

По его словам, никто пока не обращался с претензиями по поводу схожести казахстанского символа духовной модернизации с логотипом одной из компаний во Франции.

«Никакого запроса относительно обвинений в плагиате нам не поступало. Во-вторых, мы с вами должны понимать, что, наверное, все птицы похожи друг на друга, у них есть крылья, клюв», - отметил Д. Абаев.

Министр напомнил, что за реализацию этой госпрограммы все госорганы несут консолидированную ответственность.

«По поводу того, кто ответственен за реализацию проекта «Рухани жангыру», за это отвечает проектный офис «Рухани жангыру». В него входят все государственные органы без исключения, которые занимаются «Рухани жангыру», в том числе и наше министерство. Поэтому, я считаю, что мы все несем консолидированную ответственность за реализацию всего проекта «Рухани Жангыру». Думаю, здесь крайнего искать не надо», - уточнил он.

В заключение глава МИК РК добавил, что менять логотип госпрограммы власти не намерены.

«Менять логотип мы не будем, потому что это логотип «Рухани Жангыру». Честно говоря, я не понимаю того ажиотажа, который возник», - недоумевает Д. Абаев.

Как сообщалось ранее, сходства казахстанского логотипа «Рухани жангыру» и французского L'Aigle De Patmos Theatre обнаружил казахстанский пользователь Facebook Егор Кочетов. Как выяснилось, французский логотип в виде разноцветной птицы появился в Интернете еще в 2009 году, а на страничке L'Aigle De Patmos Theatre в соцсетях он был размещен в 2013 году. А «Рухани жангыру» в РК была запущена в 2017 году.

Ксения Давыдова, Астана

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