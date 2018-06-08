В Алматы перекроют улицу Жарокова

Недельное ограничение связано с укладкой асфальта.

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Утепова до ул. Байкадамова сообщаем, что дорога будет перекрыта с 11 по 18 июня текущего года.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня будет частично перекрыто движение на улице Жансугурова.

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