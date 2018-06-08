Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы перекроют улицу Жарокова

Недельное ограничение связано с укладкой асфальта.

Фото : ландшафт-строй.рф8 июня 2018, 18:51

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Утепова до ул. Байкадамова сообщаем, что дорога будет перекрыта с 11 по 18 июня текущего года.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня будет частично перекрыто движение на улице Жансугурова.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты