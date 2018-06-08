В Алматы перекроют улицу Жарокова
Недельное ограничение связано с укладкой асфальта.
Фото : ландшафт-строй.рф8 июня 2018, 18:51
В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Жарокова от ул.Утепова до ул. Байкадамова сообщаем, что дорога будет перекрыта с 11 по 18 июня текущего года.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня будет частично перекрыто движение на улице Жансугурова.
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