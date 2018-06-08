Сагинтаев ознакомился с работой Центра обслуживания предпринимателей «Мангыстау»

В ходе осмотра премьер-министру показали работу регистратуры, операционного зала, конференц-залов для обучения начинающих предпринимателей, ознакомили с деятельностью микрофинансовой организации «Атамекен» и школы «Бастау-Бизнес».

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область по поручению Главы государства, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил в Актау Центр обслуживания предпринимателей «Мангыстау», где ознакомился с готовностью к предоставлению услуг в рамках нового закона о предпринимательстве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

В ходе осмотра премьер-министру показали работу регистратуры, операционного зала, конференц-залов для обучения начинающих предпринимателей, ознакомили с деятельностью микрофинансовой организации «Атамекен» и школы «Бастау-Бизнес». В общей сложности в ЦОПе работают 72 человека.

О деятельности Центра и оказываемых мерах поддержки местным бизнесменам рассказал директор региональной палаты предпринимателей Н. Карасаев. Всего в области при региональной палате предпринимателей «Атамекен» функционируют два ЦОПа: в городах Актау и Жанаозен, вместе с тем сотрудники ЦОПа представлены в каждом районе области. В 2017 году всего оказано около 22 тыс. услуг, за 5 месяцев — свыше 9 тыс.

Следует отметить, что ЦОП предоставляет услуги по принципу «одного окна» по следующим направлениям: сервисные и консалтинговые услуги, обучение основам предпринимательства и рабочим профессиям «Жаңа серпін», сопровождение инвестиционных проектов, услуги ЦОН, терминала налогоплательщика, Центра занятости и микрокредитования. Кроме того, здесь в цифровом формате принимаются заявки на подключение к коммунальным услугам.

Н. Карасаев также доложил, что на территории ЦОПа при региональной палате предпринимателей ведется обучение по проекту «Бастау бизнес». В 2017 году в проекте приняли участие 930 начинающих бизнесменов. За пять месяцев 2018 г. основам предпринимательства обучено 292 желающих.

Количество активных субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства за январь-апрель 2018 г. составило 48,6 тыс. единиц или 106,7% к соответствующему периоду 2017 года.

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