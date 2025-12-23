#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Организовать обучение и поддержку начинающих предпринимателей поручил премьер

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 13:39 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 23 декабря 2025 года на заседании правительства поручил организовать обучение и поддержку начинающих предпринимателей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сегодня в стране действует свыше 2,2 млн субъектов малого бизнеса, где занято около 4 млн человек.

"Поручаю холдингу "Байтерек" совместно с НПП "Атамекен" организовать обучение и сервисную поддержку начинающих предпринимателей. Хочу еще раз подчеркнуть – увеличение доходной части бюджета за счет новой налогово-бюджетной политики позволит направить дополнительные средства на развитие и поддержку казахстанского бизнеса. Для дальнейшего развития предпринимательства важно совершенствовать правила для бизнеса, делать их более понятными и прозрачными. При тесном взаимодействии с бизнес-сообществом правительством выстраивается новая налоговая политика", – сказал Бектенов.

Он также перечислил уже достигнутые результаты в сфере поддержки бизнеса.

"Принципиально важное изменение – переход к сервисной модели. Вводится фискальное сопровождение предпринимателя с момента регистрации и на протяжении всей его деятельности. Перед налоговыми органами поставлена задача – не наказывать за ошибки, а помогать не ошибаться. Становится меньше отчетности и меньше бюрократии. Налоговая отчетность сокращается на 30%. Количество налогов и сборов – на 20%. Это означает, что предприниматель будет тратить меньше времени на отчеты, а больше уделять внимания развитию своего бизнеса", – отметил премьер.

Он также напомнил, что в Казахстане полностью отказались от плановых налоговых проверок.

Ранее Бектенов поручил запустить лизинговое финансирование в обрабатывающей промышленности.

Азамат Сыздыкбаев
