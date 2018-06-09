Таинственные круги на полях найдены в Актюбинской области

Специалисты со скепсисом относятся к инопланетной версии.

Экологи не верят в НЛО, но обещают проверить, сообщает zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

- Откройте «Яндекс.Карты», - попросил утром во вторник читатель «АТ», позвонив в редакцию. - Если при изучении карты направиться от Актобе к поселку Кенсахара, то неподалеку от трассы можно увидеть огромные зеленые круги. Они явно не рукотворные. Так наши крестьяне отродясь ничего не сажают. Явно следы какого-то инопланетного вмешательства.

Репортеры вняли совету читателя и прошлись по указанной карте, сформированной фоторгафиями со спутника. И действительно: в указанном месте находим 6 гигантских кругов, часть из которых заполнена чем-то зеленым. Причем посреди весьма скудной растительности – фон вокруг землистого цвета. В кругах можно увидеть прямые, будто протоптанные дорожки.

Уже в среду, вооружившись снимками и смартфонами, репортеры направились в Департамент экологии Актюбинской области.

У экологов, включая заместителя главы ведомства Ерболата Кожикова, принесенные снимки вначале вызывали удивление, а потом смех. Специалисты изучили карту на «Яндексе» – нашли круги, а на карте «Google» их нет.

- Это, скорее всего, фотошоп на «Яндексе», - заключил Кожиков. – Но мы отправим на место специалиста, чтобы проверил

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