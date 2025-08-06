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Происшествия

Найдено тайное поле конопли в Туркестанской области

полицейский, поле конопли в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 13:24 Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области раскрыли тайное поле конопли в одном из районов региона, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 6 августа 2025 года поделились в пресс-службе областного ДП:

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Туркестанской области выявили факт незаконного посева наркосодержащих растений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на поле одного из жителей Тулькубасского района 75 кустов конопли, которые были изъяты в установленном порядке".

В настоящее время по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества и запрещенных к возделыванию, проводится досудебное расследование.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 13:24
Где и как будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане

28 мая 2025 года Мажилис принял закон о производстве промышленной конопли в Казахстане. 8 июля в Минсельхозе рассказали, что хотят производить из конопли.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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