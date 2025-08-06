Найдено тайное поле конопли в Туркестанской области

Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области раскрыли тайное поле конопли в одном из районов региона, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 6 августа 2025 года поделились в пресс-службе областного ДП:

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора – 2025" сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Туркестанской области выявили факт незаконного посева наркосодержащих растений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили на поле одного из жителей Тулькубасского района 75 кустов конопли, которые были изъяты в установленном порядке".

В настоящее время по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества и запрещенных к возделыванию, проводится досудебное расследование.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в пресс-службе.

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