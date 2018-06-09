Алматинские трамваи не хотят ходить по маршрутам Усть-Каменогорска

Работа алматинских трамваев в Усть-Каменогорске не задалась с первого дня эксплуатации.

Приобретенные за 118 миллионов тенге у алматинского депо трамваи, пытаются запустить в Усть-Каменогорске. Из 13 доставленных в областной центр вагонов на линии пока только один. Остальные вышли из строя уже в первые дни работы, сообщает Хабар24.

По словам руководителей трамвайного парка, рельсовый транспорт еще проходит техническое обслуживание, он пока не готов курсировать по маршрутам. Работа алматинских трамваев в Усть-Каменогорске не задалась с первого дня эксплуатации. Вагоны берут на буксир почти сразу же после их выхода на маршрут. В итоге прокатиться на «старых-новых» трамваях большинству горожан так и не удалось. Как они выглядят и насколько комфортно передвигаться на алматинских трамваях жители Усть-Каменогорска узнают не раньше, чем через месяц. Именно такой срок займет плановый ремонт вагонов 1980-ых годов выпуска, пополнивших парк. Время потребуется и на обучение кондукторов.

- Этот вагон управляется бортовым компьютером, а что с ним делать, функции этого бортового компьютера, мы пока не до конца изучили, - признает директор транспортной компании г.Усть-Каменогорска Владимир Панков.

Алматинский секонд-хенд сегодня колесит и по дорогам Атырау. Списанные в Алматы автобусы ещё пригодились на западе республики. В городском акимате появление автохлама объясняют острой нехваткой транспорта на всех 15 маршрутах. Потребность областного центра – 400-450 больших автобусов, а работают всего 120. Основной пассажиропоток перевозят неудобные частные «Газели». В акимате подчеркивают, что 50 миллионов тенге, потраченные на старые автобусы – деньги не бюджетные, а компании-перевозчика.

- В данный момент решается вопрос субсидирования пассажирских перевозок. Как вопрос решится, старые автобусы будем снимать с маршрутов. Новые автобусы будет закупать перевозчик, - говорит зав. сектором транспорта энергетики и связи г.Атырау Куаныш Ибрагимов.

В Усть-Каменогорске ситуация почти такая же. Ежедневно на городские линии выходят всего 12 трамваев при потребности города в 25 единицах рельсового транспорта. Поэтому доукомплектовать муниципальный парк решили 13-ю старыми вагонами, купленными за 118 миллионов тенге. Деньги на их приобретение выделили из областного бюджета. Целесообразность такой покупки руководители депо объяснили. Два новых трамвая, по их словам, обошлись бы в ту же сумму и трафик трамвайного движения вряд ли улучшили.

- В ходе эксплуатации самого трамвайного парка мы уже отмечаем, что произвели финансовые изыскания в этом плане - трамвайный парк готов к самоокупаемости и аккумулированию средств для рефинансирования в свое же развитие, ориентировочно месяц-полтора необходимо для того, чтобы обслуживать наших граждан, - прокомментировал ситуацию председатель правления Социально-предпринимательской корпорации Антон Крамаренко.

За счет большего числа выпущенных на маршруты трамваев, городское депо рассчитывает выйти на самоокупаемость, часть полученной прибыли вложить в дальнейшее развитие предприятия. Ремонта сегодня требуют около 6 километров рельсов и линий электропередач.

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