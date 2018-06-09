Алматы вошел в сотню самых экологически грязных городов мира

Первое место в рейтинге занял Сеул.

В рамках проекта Сеточной модели углеродного следа (GGMCF) был опубликован список самых опасных для экологии планеты городов мира, сообщает Zakon.kz.

Над составлением списка работали ученые из Японии, Швеции, Норвегии и США. Первое место в нем занял Сеул. Столица Южной Кореи ежегодно выбрасывает в атмосферу 267,1 мегатонны углекислого газа.

В топ-10 также вошли Гуанчжоу, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Эр-Рияд и агломерация Токио и Йокогама.

Алматы вошел в первую сотню рейтинга, заняв 95 место. Астана – на 178 месте. Шымкент – 298. Актобе – 421.

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