Алматы вошел в сотню самых экологически грязных городов мира
Первое место в рейтинге занял Сеул.
Фото : veters.kz9 июня 2018, 16:31
В рамках проекта Сеточной модели углеродного следа (GGMCF) был опубликован список самых опасных для экологии планеты городов мира, сообщает Zakon.kz.
Над составлением списка работали ученые из Японии, Швеции, Норвегии и США. Первое место в нем занял Сеул. Столица Южной Кореи ежегодно выбрасывает в атмосферу 267,1 мегатонны углекислого газа.
В топ-10 также вошли Гуанчжоу, Нью-Йорк, Гонконг, Лос-Анджелес, Шанхай, Сингапур, Чикаго, Эр-Рияд и агломерация Токио и Йокогама.
Алматы вошел в первую сотню рейтинга, заняв 95 место. Астана – на 178 месте. Шымкент – 298. Актобе – 421.
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