В Алматы все меньше людей обращаются с подозрением на менингит
Заболевание пошло на спад.
Фото : из открытых источников9 июня 2018, 17:02
За последние четыре дня в Алматы не было зарегистрировано ни одного случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.
На данный момент в реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет.
На сегодняшний день 11 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку, в ближайшее время будут выписаны.
Обращаемость с подозрением на менингит идет на снижение. По сравнению с предыдущими днями наблюдается значительное снижение обращаемости населения за медицинской помощью.
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