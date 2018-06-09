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В Алматы все меньше людей обращаются с подозрением на менингит

Заболевание пошло на спад.

Фото : из открытых источников9 июня 2018, 17:02

За последние четыре дня в Алматы не было зарегистрировано ни одного случая заболевания менингококковой инфекцией, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.

На данный момент в реанимационных отделениях детской и взрослой инфекционных больниц пациентов нет.

На сегодняшний день 11 пациентов с менингококковой инфекцией находятся в отделении инфекционных стационаров и идут на поправку, в ближайшее время будут выписаны.

Обращаемость с подозрением на менингит идет на снижение. По сравнению с предыдущими днями наблюдается значительное снижение обращаемости населения за медицинской помощью.


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