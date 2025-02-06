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Наука и технологии

Какие люди меньше обращают внимание на животных

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 23:48 Фото: pixabay
Международная команда ученых выяснила, что люди с аутическими чертами меньше обращают внимание на животных, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Cognition,эксперты провели тест с использованием визуальных стимулов среди 120 молодых людей с нормальным зрением. Участникам показывали пары изображений – животного и объекта, после чего на одном из них появлялась мишень. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы как можно быстрее определить, с какой стороны возник объект. Скорость реакции позволила оценить, на что участники обращали внимание в первую очередь.

Согласно данным исследования, в среднем участники быстрее реагировали, когда мишень появлялась на месте изображения животного. Это подтверждает, что люди от природы склонны замечать живые существа. При этом люди с меньшим количеством аутистических черт проявляли этот эффект более ярко, обращая внимание на животных уже в первые миллисекунды. А те, у кого было больше аутистических черт, практически не демонстрировали такого смещения внимания, особенно в первые моменты после предъявления изображений.

Если изображения переворачивали вверх ногами, эффект сохранялся, но был менее выражен. Когда ученые использовали размытые, неузнаваемые изображения, различий в внимании между группами не наблюдалось, что подтвердило, что эффект связан именно с восприятием живых существ.

Отмечается, что естественная склонность замечать живых существ может быть связана с социальными когнитивными способностями. Однако исследование проводилось среди людей без официального диагноза аутизма, поэтому в будущем ученые планируют проверить, сохраняется ли этот эффект у людей с расстройством аутистического спектра. Также планируется изучить, как этот механизм формируется в детстве и какие факторы влияют на его развитие.

Различение живых существ от неживых объектов – базовый когнитивный навык, критически важный для выживания и социального взаимодействия. Люди эволюционно запрограммированы замечать других существ, так как они могут представлять опасность, возможность для общения или источник информации.

Ранее казахстанские ученые раскрыли генетическую историю породы тобет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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