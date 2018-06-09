Кадровые назначения в Казахстане за неделю

В ряде министерств сменились вице-министры.

На текущей неделе на многих значимых позициях в Казахстане произошли важные перестановки, сообщает Zakon.kz.

Так, 6 июня сразу четыре вице-министра получили назначения.

Постановлением Правительства РК Енсебаев Руслан Сатбекович назначен на должность вице-министра финансов. Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области. В 2005 году окончил Институт Управления, в 2013 г. — Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, 2016 г. — Международный университет информационных технологий. Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП «Центр информатизации финансовых систем». Занимал руководящие должности в АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». С июня 2017 года занимал должность председателя правления АО «НИХ «Зерде».

Постановлением Правительства РК Абишев Олжас Амангельдиевич назначен на должность вице-министра здравоохранения РК. Олжас Абишев родился в 1983 году в городе Кызылорда. В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет, в 2005 году — Университет Аулие Ата, в 2006, 2010 гг. — Инженерный колледж, Андонский национальный университет (Южная Корея). По специальности экономист–информатик, юрист–правовед. Трудовую деятельность начал в 2000 году. В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете «Туран – Астана», а также в коммерческих структурах. С сентября 2017 года по настоящее время занимал должность генерального директора РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.

Динара Щеглова была назначена вице-министром информации и коммуникаций РК. Динара Щеглова трудовую деятельность начала в 2001 году. В различные годы работала в коммерческих структурах. В 2008-2009 годы работала консультантом представительства Всемирного банка в РК. С 2011 по 2018 годы - главный менеджер, директор департамента сервисной модели информатизации, управляющий директор, советник председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». С января 2018 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО «НИХ «Зерде».

Постановлением Правительства РК Мукушев Нариман Нурланович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК. Нариман Мукушев родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области. В 2007 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля, 2011 году — Международная академия бизнеса. По специальности — инженер-системотехник, мастер делового администрирования. Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2005–2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО «Казкоммерцбанк». С 2014 по 2017 годы — управляющий директор по инновациям и ИТ АО «Казпочта». С сентября 2017 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО «Казпочта».

Постановлением Правительства РК Бигари Рустем Айдарбекулы назначен на должность вице-министра образования и науки. С 1999 по 2003 год Р. Бигари работал в Программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года - в АО «Национальные информационные технологии». С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента на должностях: главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации. С августа 2009 года по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК.

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