Определились финалисты Кубка Президента РК по боксу

На международном турнире на Кубок Президента Казахстана определены финалисты. Решающие поединки пройдут 10 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на КФБ.

19-летняя японка Намики Цукими (51) оставила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай с бронзой - раздельным решением 3:2 победа присуждена Намики, чьё самое большое достижение на сегодня – золото на Балканском молодёжном турнире в Болгарии.

«Биться было тяжело, ведь Назым Кызайбай – очень сильная соперница, и раньше я никогда с ней не встречалась. В данном турнире я участвую впервые и надеюсь показать себя с лучшей стороны, а также занять первое место», - сказала победительница после боя.

В финале Намики Цукими будет сражаться за золото с тайской спортсменкой Раксат Чутамат.

В весе до 57 килограммов у женщин финальную пару составят ещё одна японка Хирута Мизуки и Сания Султанкызы.

Чемпионка Казахстана 2018 года в весе до 60 килограммов Римма Волосенко в финале сразится с бронзовым призёром чемпионата мира-2016 Айжан Ходжабековой.

Призёру Олимпиады в Рио Дариге Шакимовой (75) в финале будет противостоять представительница Швеции Лав Хольгерссон.

У мужчин Жомарт Ержан (49) одержал верх над боксёром из Индии Лалбиаккима Нутлаи, который накануне сенсационно победил олимпийского чемпиона Хасанбоя Дусматова. Как бы то ни было, Лалбиаккима Нутлаи стал одним из самых ярких и волевых спортсменов, которые боролись за Кубок Президента в этом году и в бою с Ержаном продемонстрировал огромную энергию.

Оппонентом Жомарта Ержана в финале станет Темиртас Жусупов, который в ½ одержал верх над двукратным чемпионом Европы россиянином Василием Егоровым.

В категории до 52 килограммов в финал вышли Ануар Музаппаров и филиппинский боксёр Ладон Роген.

Поединок чемпиона мира Кайрата Ералиева (56) и олимпийского чемпиона Шахобиддина Зоирова из Узбекистана был одним из самых напряжённых в полуфинале, в плотном бою Кайрат уклонялся в своей обычной манере от быстрых атак противника. В третьем раунде Шахобиддин получил рассечение, но не сбавил темпа. Победу судьи отдали Ералиеву, и в финале он встретится с боксёром из США Дюком Рэганом, который в полуфинале победил Ильяса Сулейменова. 20-летний американец - серебряный призер чемпионата мира-2017, чемпион Кубка химиков 2017 года. В начале 2018 года Рэган и Сулейменов уже встречались на турнире в Польше.

«Бой был тяжелым, особенно в первом и втором раунде, но в третьем он уже выдохся. Я подготовился к бою с ним: в марте этого года мы встречались на турнире Феликса Штамма, где он у меня выиграл. Ильяс – очень хороший боксёр, - сказал Дюк Рэган в микст-зоне. - Он доставил мне много проблем и вынудил вести жесткий бой. Моя главная цель на этом турнире – окончательно взять верх на Кайратом Ералиевым. У нас с ним сейчас одинаковый счет: он побил меня на чемпионате мира, а я выиграл у него в Галле на Кубке химиков».

В весе до 60 килограммов за золото сразятся Габил Мамедов из России и узбекский боксёр Шункор Абдурасулов, а финальную пару в категории до 64 килограммов составят Икболжон Холдаров (Узбекистан) и казахстанец Бекдаулет Ибрагимов. В кровавом полуфинале – казахстанский боксёр получил глубокое рассечение - Аблайхан Жусупов (69) 4:0 одержал победу над соперником из Узбекистана Махмудом Гаиповым. Гаипову достаётся бронза, Жусупов в финале выходит против Асланбека Шымбергенова.

Абильхан Аманкул (75) в полуфинале одержал победу над чемпионом Азии, узбекским спортсменом Исраилом Мадримовым, и таким образом взял реванш – в Ташкенте, на континентальном чемпионате 2017 года Аманкулу досталась только бронза. Тем не менее, в знак того, что он не очень расстроен проигрышем, после объявления результатов Мадримов крутанул на ринге сальто для своих болельщиков. Соперником Абильхана в финале Кубка-2018 будет Ерик Альжанов. Ещё один чемпион Азии-2017 Бектемир Меликузиев из Узбекистана со счётом 4:0 одолел Бекзата Нурдаулетова, в финале Бектемир встретится с Беком Нурмаганбетом, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира, чемпионом турнира GeeBee 2018 года.

Олимпийский серебряный призёр Василий Левит (91), который два предыдущих боя на Кубке выиграл нокаутом, к разочарованию болельщиков уступил в полуфинале 26-летнему Садаму Магомедову, чемпиону России 2017 года. Бой нельзя было назвать ярким, оба соперника держали средний темп и не рвались в атаку, судьи отдали Магомедову победу со счётом 3:2.

«Настраивался на него, хотелось выиграть, с тренерами готовились, старался делать то, что они подсказывали, спасибо им. Вроде всё получилось. Я знаю, что он любит, когда на него идут, я больше работать вторым номером старался, мне тренеры сказали выжидать и встречать», - резюмировал итоги боя Магомедов. В финале его оппонентом станет Абзал Куттыбеков. У супертяжей в финальной паре - Камшибек Кункабаев и россиянин Максим Бабанин.

Всего у женщин в финал вышли 4 казахстанки, 2 японки, одна представительница Таиланда и одна шведская спортсменка. У мужчин – 12 казахстанцев, 3 спортсмена из Узбекистана, 3 россиянина, 1 филиппинский боксёр и 1 представитель США.

Финальные поединки продут в столичном спортивном комплексе «Даулет» 10 июня.