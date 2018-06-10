Как бы выглядели актеры из фильмов Marvel в образе женщин
Используя программу FaceApp, кто-то недавно превратил актеров Marvel в женщин, показывая, как выглядели бы эти знаменитые мужчины, если бы они родились с двумя Х-хромосомами.
Фото : fishki.net10 июня 2018, 11:36
И из некоторых действительно получились бы довольно шикарные леди.
Том Хиддлстон
Хью Джекман
Марк Руффало
Райан Рейнольдс
Крис Хемсворт
Пол Беттани
Крис Пратт
Крис Эванс
Роберт Дауни - младший
Себастиан Стэн
Пол Радд
Джереми Реннер
Вин Дизель
Дэйв Батиста
Брэдли Купер
Иэн Маккеллен
Джош Бролин
Майкл Б. Джордан
Чедвик Боузман
Патрик Стюарт
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