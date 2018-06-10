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Как бы выглядели актеры из фильмов Marvel в образе женщин

Используя программу FaceApp, кто-то недавно превратил актеров Marvel в женщин, показывая, как выглядели бы эти знаменитые мужчины, если бы они родились с двумя Х-хромосомами.

Фото : fishki.net10 июня 2018, 11:36

И из некоторых действительно получились бы довольно шикарные леди.

Том Хиддлстон

Хью Джекман

Марк Руффало

Райан Рейнольдс

Крис Хемсворт

Пол Беттани

Крис Пратт

Крис Эванс

Роберт Дауни - младший

Себастиан Стэн

Пол Радд

Джереми Реннер

Вин Дизель

Дэйв Батиста

Брэдли Купер

Иэн Маккеллен

Джош Бролин

Майкл Б. Джордан

Чедвик Боузман

Патрик Стюарт

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