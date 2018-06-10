Как бы выглядели актеры из фильмов Marvel в образе женщин

Используя программу FaceApp, кто-то недавно превратил актеров Marvel в женщин, показывая, как выглядели бы эти знаменитые мужчины, если бы они родились с двумя Х-хромосомами.

Фото : fishki.net

И из некоторых действительно получились бы довольно шикарные леди. Том Хиддлстон Хью Джекман Марк Руффало Райан Рейнольдс Крис Хемсворт Пол Беттани Крис Пратт Крис Эванс Роберт Дауни - младший Себастиан Стэн Пол Радд Джереми Реннер Вин Дизель Дэйв Батиста Брэдли Купер Иэн Маккеллен Джош Бролин Майкл Б. Джордан Чедвик Боузман Патрик Стюарт Источник

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