Имантау еще ближе: астанчане могут посещать популярные места СКО на новом электропоезде

Новый электропоезд «Астана – Володарское» жители Саумалколь встретили в торжественной обстановке.

Новый электропоезд «Астана –Кокшетау- Володарское» встретили в Айыртауском районе в селе Саумалколь. Теперь все желающие смогут посетить туристические места Северо-Казахстанской области напрямую без пересадок. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РСК СКО.

Новый электропоезд «Астана – Володарское» жители Саумалколь встретили в торжественной обстановке - с цветами, караваем, фанфарами и песнями. Аким Айыртауского района Бейбут Исманов отметил, что новый маршрут поезда до станции «Володарское» стал возможен благодаря содействию акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова и поддержке Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

«Это первый электропоезд, который проходит через нашу станцию. С открытием данного маршрута у жителей нашего района появилась возможность посещать Астану в комфортных условиях. Также новый маршрут даст импульс для увеличения потока туристов в наш славящийся историей и туризмом район», - отметил Бейбут Исманов.

Как рассказал начальник станции «Володарское» Алмас Кенжикеев, маршрут будет курсировать два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Не исключено, что электропоезд будет ходить и ежедневно.

«Маршрут для развития района необходим. Наша станция является третьим классом, здесь проходят поезда в Павлодар, Кустанай, Караганда и также есть направление «Брест – Караганда». В сутки поток пассажиров насчитывает порядка 50 человек», - рассказал Алмас Кенжикеев.

Электропоезд состоит из шести вагонов, также будут прицепляться еще два, что зависит от численности пассажиров. В вагоне 376 мест. Время в пути из Астаны до станции «Володарское» - 5 часов 35 минут. Стоимость проезда Астана – «Володарское»: 1 класс - 1943 тенге, 2-класс – 1810 тенге, 3-класс -1504 тенге. Стоимость проезда из Кокшетау до станции «Володарское» : 1 класс - 775 тенге, 2-класс – 725 тенге, 3-класс - 599 тенге

Новый электропоезд отличается высокой комфортностью, экологичностью и безопасностью. Электричка соответствует мировым стандартам, где все предусмотрено для удобства пассажиров – мягкие сидения, система кондиционирования, управление отоплением и охлаждения, просторные переходы, также ведется видеонаблюдение как в вагонах, так и тамбурах.

«Я живу в Саумалколь, и был проездом в Кокшетау. Сел на электричку и мне очень понравилось. Ехал в первом классе. Здесь доступные расценки на билеты. Планирую также до Астаны доехать. Считаю, что будет маршрут востребован на все 100 процентов, потому что на такси до Кокшетау стоит проезд - 2000, а здесь всего 700 тенге, мне кажется это удобно, дешево, и быстро», – поделился пассажир Илья Лазоркин.

Теперь жители Астаны, Акмолинской области и других регионов страны, а также гости дальнего зарубежья смогут без пересадок приехать в Айыртауский район, чтобы насладится не только отдыхом на Шалкаре и Имантау, но и посетить известные исторические места, такие как поселение Ботай, мемориальный комплекс Карасая и Агынтая батыров, музей Уалиханова , усадьбу Айганым.

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