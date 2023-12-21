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Астанчане смогут оплатить проезд по-новому

Астанчане смогут оплатить проезд по-новому Фото: Facebook/CTS
Жители и гости Астаны смогут оплатить проезд в общественном транспорте по-новому – при помощи Bluetooth, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 декабря 2023 года, рассказали в ТОО "City Transportation Systems".

"В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth", – следует из сообщения CTS в Facebook.

Воспользоваться данным видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys. Для этого необходимо:

  1. Скачать мобильное приложение Avtobys.
  2. Зарегистрироваться в приложении по номеру телефона.
  3. Пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).
"Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату".Пресс-служба CTS

В компании отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новыми оборудованиями электронной системы оплаты проезда.

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