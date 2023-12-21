Астанчане смогут оплатить проезд по-новому

Жители и гости Астаны смогут оплатить проезд в общественном транспорте по-новому – при помощи Bluetooth, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 декабря 2023 года, рассказали в ТОО "City Transportation Systems".

"В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth", – следует из сообщения CTS в Facebook.

Воспользоваться данным видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys. Для этого необходимо:

Скачать мобильное приложение Avtobys. Зарегистрироваться в приложении по номеру телефона. Пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).

"Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату". Пресс-служба CTS

В компании отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новыми оборудованиями электронной системы оплаты проезда.

Материал по теме Астанчан предупредили о проблемах с оплатой проезда в автобусах

Ранее эксперты рассказали, как развивается общественный транспорт в Астане, сколько автобусов курсируют по столице и пригородам, какие проблемы и перспективы есть в этом секторе. Подробности по ссылке.