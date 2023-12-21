Астанчане смогут оплатить проезд по-новому
Фото: Facebook/CTS
Жители и гости Астаны смогут оплатить проезд в общественном транспорте по-новому – при помощи Bluetooth, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 21 декабря 2023 года, рассказали в ТОО "City Transportation Systems".
"В общественном транспорте столицы оплатить проезд можно через Bluetooth", – следует из сообщения CTS в Facebook.
Воспользоваться данным видом оплаты можно в мобильном приложении Avtobys. Для этого необходимо:
- Скачать мобильное приложение Avtobys.
- Зарегистрироваться в приложении по номеру телефона.
- Пополнить баланс мобильного приложения (через платежные терминалы, электронные кошельки, интернет-банкинги).
"Чтобы оплатить проезд через Bluetooth, необходимо включить Bluetooth на своем телефоне, зайти в приложение, нажать на значок Bluetooth, выбрать маршрут и подтвердить оплату".Пресс-служба CTS
В компании отметили, что пока данный способ оплаты доступен в автобусах, оснащенных новыми оборудованиями электронной системы оплаты проезда.
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