Красота есть в каждой: визажист Гоар Аветисян поможет жительнице Новороссийска

30-летняя девушка никогда ни с кем не встречалась.

Известная визажист Гоар Аветисян известна своими невероятными работами: она умеет раскрыть красоту в любой женщине. Иногда Гоар ищет музу - просит девушек с физическими недостатками, например, витилиго или шрамами на лице, присылать свои фотографии, а затем делает их красивыми.

Не так давно Аветисян в очередной раз обращалась к своим подписчикам в Instagram с этой просьбой - и получила отклик. По ее рассказу, Инна, жительница Новороссийска, за свои 30 лет так ни с кем и не встречалась.

Гоар оплатила девушке поездку в Москву и устроила ей праздник: накрасила, подарила платье. Но на этот раз многочисленные подписчики визажиста не остались равнодушны: единогласно была предложена помощь по сбору денег на операцию для Инны.

В ответном посте Гоар ответила всем: молодая женщина, расплакавшись от чувств, поблагодарила всех и пообещала, что обязательно поможет Инне.

А вот вам другие примеры работы Гоар с девушками, которых можно было бы считать не самыми красивыми, если следовать канонам.

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