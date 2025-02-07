Гоар Аветисян показала последствия пластики

31-летняя популярная визажист Гоар Аветисян показала последствия пластических операций на тело, которые она сделала несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, известный визажист устроила фотосессию в ярком бикини на Мальдивах. На фото можно рассмотреть длинные шрамы в области груди и на ноге.

"Этот пост заряжен на твое посещение Мальдив в 2025 году. Вот увидишь, ты сюда попадаешь. Если ли вы дойдете до последней фотографии в карусели, то вся эта красивая картинка соцсетей быстро разрушится и мы погрузимся в реальный мир. Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги грудь), целлюлит, который остался сзади и слава Богу. Все это часть нас, которую нужно просто принять и благодарить за каждый новый день" – написала 31-летняя Аветисян на странице в Instagram.

За последние годы женщина сделала несколько операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова – уменьшение груди, абдоминопластику живота, липосакцию и липофилинг ягодиц. После хирургических вмешательств Гоар столкнулась с тяжелыми последствиями, которые списала на слабость собственного организма.

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