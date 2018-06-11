Казахстан вошел в топ самых популярных курортов у россиян

Число поездок россиян в Казахстан составило более 521 тысячи, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Казахстан остается в топ-3 самых популярных стран для отдыха у россиян, передает Zakon.kz со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

В 2018 году количество поездок Россиян в страну составило более 521 тысячи, что на 2% больше, чем в 2017 году. Кроме Казахстана, в первую десятку популярных среди российских туристов стран входят: Абхазия, Финляндия, Таиланд, Украина, Китай, Эстония, ОАЭ, Германия и Польша.

Лидерами роста зарубежных туров стали Катар, ОАЭ и Турция. Число выездных туристских поездок из России за первые три месяца года выросло на 12% - до 7,5 миллионов, в 2017 году составило 40 миллионов

10 стран, популярных у российских туристов в 2018 году:

Абхазия, 797 тысяч поездок (+19%)

Финляндия, 737 тыс. (0%)

Казахстан, 521 тыс. (+2%)

Таиланд, 491 тыс. (+29%)

Украина, 416 тыс. (+12%)

Китай, 413 тыс. (-4%)

Эстония, 410 тыс. (+4%)

ОАЭ, 353 тыс. (+68%)

Германия, 286 тыс. (+5%)

Польша, 265 тыс. (-3%)

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