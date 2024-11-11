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Рекордное количество россиян посетило Казахстан в 2024 году

горные туристы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:59 Фото: Zakon.kz
За девять месяцев 2024 года число выездов россиян за границу выросло на 7% к аналогичному периоду прошлого года — до 22,4 млн поездок. Из них в Казахстан было совершено 2,2 млн поездок – ровно 10-я часть от общего количества, сообщает Zakon.kz.

Как следует из данных ФСБ России, в числе государств-лидеров, куда россияне выезжали чаще всего, оказались как соседние государства — Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан, так и страны дальнего зарубежья — Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд.

таблица туризм, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:59

Фото: РБК

Статистика погранслужбы ФСБ учитывает пересечения иностранными и российскими гражданами государственной границы по целям визита: деловые, рабочие, туристические, частные, учебные, переезд на постоянное место жительства, а также поездки обслуживающего транспортные средства персонала и военнослужащих. Если один и тот же гражданин совершал несколько поездок, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении, то есть учитывается количество поездок, сообщил РБК.

Лидер по числу поездок россиян — традиционно Турция. Число визитов в эту страну за девять месяцев 2024 года составило 5,1 млн поездок. На втором месте – Абхазия (4,67 млн), а на третьем – Казахстан. В Китай россияне ездили 1,36 млн раз, а в Таиланд – 890 тыс. раз.

Интересно, что в 2023 году в топ-10 направлений выезда граждан России входила и Финляндия, но в этом году поток туда сократился почти на 100%. Некогда дружественная страна начала постепенно закрывать пункты пропуска на границе с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки обвиняли Москву в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки, российская сторона эти обвинения отвергала.

Ранее мы сообщали, что большинство любителей курортного отдыха в Казахстане, а именно 67%, предпочитают Алматинский горный кластер.

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