Спортсмены с ограниченными возможностями Бурлинского района заняли 2 место

Бурлинцы завоевали 27 медалей и заняли второе место.

На областной отборочной спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями по слуху команда Бурлинского района заняла 2 место.

В соревнованиях по таким видам спорта, как плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, вольная борьба приняли участие команды из Уральска, Акжаикского, Казталовского и Бурлинского районов. В составе нашей команды были: Сизова Юля, Рсалиев Дархан, Сатыбалдиев Орынбасар, Ержан Елдос, Копжасаров Нурлан, Копжасарова Жанаргуль, Кабасов Самат, Батханов Тимур. В общекомандном зачёте бурлинцы завоевали 27 медалей и заняли второе место.

Марат Жомартов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!