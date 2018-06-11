Спортсмены с ограниченными возможностями Бурлинского района заняли 2 место
Бурлинцы завоевали 27 медалей и заняли второе место.
Фото : Бурлинские вести11 июня 2018, 12:47
На областной отборочной спартакиаде среди людей с ограниченными возможностями по слуху команда Бурлинского района заняла 2 место.
В соревнованиях по таким видам спорта, как плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, вольная борьба приняли участие команды из Уральска, Акжаикского, Казталовского и Бурлинского районов. В составе нашей команды были: Сизова Юля, Рсалиев Дархан, Сатыбалдиев Орынбасар, Ержан Елдос, Копжасаров Нурлан, Копжасарова Жанаргуль, Кабасов Самат, Батханов Тимур. В общекомандном зачёте бурлинцы завоевали 27 медалей и заняли второе место.
Марат Жомартов
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