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Спорт

Казахстан занял второе место в медальном зачете во второй день Универсиады в Турине

Универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 20:19 Фото: olympic.kz
Благодаря трем медалям, которые казахстанские спортсмены завоевали 15 января, Казахстан в медальном зачете Универсиады-2025 в итальянском Турине занял второе место, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в первый день Казахстан занимал четвертую позицию. Первое место заняла Франция, а третье – Япония.

В данное время у нас четыре медали – два "золота", два "серебра". Все в могуле:

  • Анастасия Городко – могул;
  • Анастасия Городко – параллельный могул;
  • Аяулым Амренова – параллельный могул;
  • Антон Бондарев – параллельный могул.

Ранее сообщалось, что Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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