Казахстан занял второе место в медальном зачете во второй день Универсиады в Турине
Фото: olympic.kz
Благодаря трем медалям, которые казахстанские спортсмены завоевали 15 января, Казахстан в медальном зачете Универсиады-2025 в итальянском Турине занял второе место, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что в первый день Казахстан занимал четвертую позицию. Первое место заняла Франция, а третье – Япония.
В данное время у нас четыре медали – два "золота", два "серебра". Все в могуле:
- Анастасия Городко – могул;
- Анастасия Городко – параллельный могул;
- Аяулым Амренова – параллельный могул;
- Антон Бондарев – параллельный могул.
Ранее сообщалось, что Анастасия Городко стала двукратной чемпионкой Универсиады-2025 в Турине.
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