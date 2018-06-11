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Кайрат Нуртас ответил недовольным комментаторам

Он недавно записал песню " My Universe" совместно с младшим братом Зангаром Нуртасом.

Фото : Казахские песни11 июня 2018, 14:02

Известный казахстанский певец Кайрат Нуртас записал песню " My Universe" совместно с младшим братом Зангаром Нуртасом и выпустил клип. Данная композиция вызвала бурное обсуждение у пользователей сети. Мнения слушателей разделились, если кому то композиция пришлась по душе, то другие раскритиковали исполнителей за английское произношение, передает Zakon.kz.

Кайрат Нуртас решил записать видео обращение подписчикам.

"My Universe. Обсуждаете мою новую песню? Обсуждайте, обсуждайте, меня это только радует. Я получаю удовольствие", - прокомментировал он.

В добавок, на своей личной страничке в Instagram певец выложил видео сделанное на побережье Турции и шутливо подписал "My Өniverse". Тем самым давая понять, что критика его совсем не беспокоит.


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