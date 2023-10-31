Брат Кайрата Нуртаса женился во второй раз

Младший брат популярного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса женился во второй раз. Об этом стало известно накануне, 30 октября 2023 года, из социальных сетей Зангара Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories Зангар сначала опубликовал видео из мечети, где было проведено неке қию – обряд бракосочетания по религиозным канонам ислама. Затем он показал, как прошло сырға салу, организованное в одном из ресторанов Шымкента.

О радостном событии в семье рассказала и Гульзира Айдарбекова. По ее словам, сватовство и обряд сырға салу прошли отлично.

"Пусть наши дети будут счастливы. Пусть все сказанные добрые благословения и пожелания будут услышаны Всевышним", – написала Гульзира Айдарбекова.

Отметим, что это второй брак Зангара Нуртаса. В марте 2022 года он женился на своей возлюбленной Жибек, с которой был знаком около девяти лет. Но осенью того же года стало известно, что пара развелась. О новой возлюбленной Зангара в Казнете очень мало информации. Известно, что ее зовут Индира Мауленова, она из Шымкента, и работает моделью.

Первую публикацию с Индирой в Instagram Зангар сделал совсем недавно – в начале июля 2023 года.

Затем Нуртас все чаще стал делиться с подписчиками фото и видео с новой возлюбленной.

В начале октября Зангар сообщил, что сделал предложение руки и сердца Индире в Туркестане. Девушка ответила согласием.

Ранее родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились. Подробнее здесь.