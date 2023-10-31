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Брат Кайрата Нуртаса женился во второй раз

Брат Кайрата Нуртаса женился во второй раз Фото: Instagram/zangaar
Младший брат популярного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса женился во второй раз. Об этом стало известно накануне, 30 октября 2023 года, из социальных сетей Зангара Нуртаса, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories Зангар сначала опубликовал видео из мечети, где было проведено неке қию – обряд бракосочетания по религиозным канонам ислама. Затем он показал, как прошло сырға салу, организованное в одном из ресторанов Шымкента.

О радостном событии в семье рассказала и Гульзира Айдарбекова. По ее словам, сватовство и обряд сырға салу прошли отлично.

"Пусть наши дети будут счастливы. Пусть все сказанные добрые благословения и пожелания будут услышаны Всевышним", – написала Гульзира Айдарбекова.

Отметим, что это второй брак Зангара Нуртаса. В марте 2022 года он женился на своей возлюбленной Жибек, с которой был знаком около девяти лет. Но осенью того же года стало известно, что пара развелась. О новой возлюбленной Зангара в Казнете очень мало информации. Известно, что ее зовут Индира Мауленова, она из Шымкента, и работает моделью.

Первую публикацию с Индирой в Instagram Зангар сделал совсем недавно – в начале июля 2023 года.

Затем Нуртас все чаще стал делиться с подписчиками фото и видео с новой возлюбленной.

В начале октября Зангар сообщил, что сделал предложение руки и сердца Индире в Туркестане. Девушка ответила согласием.

Ранее родители Кайрата Нуртаса рассказали, как они познакомились. Подробнее здесь.

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Интересное Айдарбекова Гульзира Нуртас Кайрат Казахстан Шымкент
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