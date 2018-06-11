В Астане завершился 2 международный Саммит по возобновляемым источникам энергии

Правительству Казахстана предложат разработать первую госпрограмму развития отрасли ВИЭ.

8 июня в Астане прошел Саммит по возобновляемым источникам энергии, организованный Ассоциацей возобновляемой энергетики Казахстана совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы при поддержке Правительства Казахстана в лице Министерства энергетики, сообщает Zakon.kz.

Цель Саммита - обсуждение всех положений «за» и «против» по использованию возобновляемых источников энергии, а также воплощение лучших идей и эффективных решений, призванных внести вклад в построение «зеленого» будущего нашей страны и всего мирового сообщества.

Свои доклады и мнения на мероприятии представили более 20 казахстанских и зарубежных спикеров из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайджана. Участие в саммите приняли более 300 делегатов из 20 стран мира.

По итогам работы Саммита участники проекта пришли к единому мнению о концепции отсутствующей на сегодняшний день широкомасштабной государственной программы развития отрасли, включающей в себя технологические, финансовые, административные и иные необходимые рынку ресурсы. В качестве ключевого результата работы Саммита была принята Декларация, в которой содержится предложение разработать и начать реализовывать первую государственную программу развития отрасли ВИЭ. Принятая декларация позволит решить наиболее важные проблемы и разработать новые механизмы – создать все необходимые условия для устойчивого развития зеленой энергетики в Казахстане.

Старт саммита был дан экологической акцией «Зеленая экономика в Зеленой столице» при партнерском участии компании Shell, в рамках которой гости высадили 10 саженцев возле Библиотеки Первого Президента РК. Организаторы подчеркнули, что эта акция – не просто красивый жест, а действительно серьезное открывающее мероприятие, отвечающее основным целям и задачам Саммита - построению «зеленого» будущего для всей планеты.

Официальную часть Саммита открыл генеральный директор Ассоциации Возобновляемой Энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков. В своей приветственной речи он выразил благодарность всем участникам, партнерам и спикерам проекта, в числе которых – государственные деятели, предприниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии и доктора наук. «Здесь присутствуют более трехсот делегатов, из которых большая часть – бизнесмены, приехавшие со всего мира. По итогам нашего Саммита будет принята декларация, которая направится официальным письмом в Правительство РК», - сообщил Арман Кашкинбеков. Руководитель Ассоциации обратил внимание, что в Казахстане существует концепция перехода к «зеленой» экономике, проводятся саммиты и форумы, но до сих пор не разработан единый документ развития отрасли.

Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов объявил итоги первых казахстанских торгов по ВИЭ, особо подчеркнув, что впервые в практике Министерства энергетики международные аукционы проводились в электронном формате.

«Из 10 аукционных торгов успешно прошли 8. Торги продемонстрировали большой интерес, как местных, так и международных участников. В общей сложности в аукционах приняло участие 42 компании из шести стран мира, таких как: Россия, Франция, Болгария, Турция, Китай и Казахстан. Участниками аукционных торгов предложено заявок суммарно-установленной мощности 960 МВт, что превысило спрос практически в четыре раза. Все эксперты, которые участвовали в электронных торгах и наблюдатели отмечают высокий уровень прозрачности, безопасности и простоту правил проведения аукционов», - отметил вице-министр.

По итогам серии аукционов произошло снижение тарифа: так, на ветро-электростанциях он снизился 20%, на малой ГЭС - на 23%, на солнечных станциях - на 5,5%. 19 компаний получили возможность подписать контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ сроком на 15 лет и суммарную мощность в 194 МВт.

Руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) Рапиль Жошыбаев отметил, что по данным отчета «Глобальные тенденции в возобновляемой энергетике» ООН, в прошлом году в ВИЭ в мире было вложено рекордные 279 миллиардов долларов, что намного превысило 103 миллиарда долларов инвестиций, вложенных в мощности, работающие на угле и газе. Сегодня лидером по объему инвестиций в возобновляемые источники энергии стал Китай, который вложил в 2017 году 126 миллиарда долларов. Тем самым, обеспечив более половину мирового прироста «солнечных» мощностей. Кроме Поднебесной невероятными темпами потенциала солнечной энергетики наращивает Индия, которая в этом году установит 11 ГВт новых мощностей и тем самым обойдет США.

Рапиль Жошыбаев рассказал и о широких возможностях IGTIC, позволяющих решать задачи трансформации энергетического сектора, перехода к «зеленому» бизнесу, трансферта и адаптации «зеленых» технологий и развития возобновляемых источников энергии. Казахстанский Центр может стать необходимой опорной конструкцией в Центральной Азии для формирования моста между Европой и Азией, обеспечивая доступ к самым современным технологиям этих стран. Как отметил Рапиль Жошыбаев, представители деловых кругов передовых стран особо подчеркивали свою заинтересованность в появлении в Казахстане единого оператора, оказывающего правовую и техническую поддержку потенциальным инвесторам и бизнес проектам.

Также глава IGTIC сообщил об открытии института «Green Bridge» в Казахстане, в задачах у которого - изучение проблематики и дальнейшее внедрение объектов «зеленой» энергетики. Кроме этого, из выступления Рапиля Жошыбаева стало известно, что вопросами привлечения средств международных и иностранных организаций и софинансирования проектов займется «Зеленый фонд», созданный для аккумулирования средств потенциальных инвесторов.

«Ориентируясь на лидеров в области ВИЭ наш Центр заключил ряд соглашений о сотрудничестве с Исследовательским центром Академии наук Китая об открытии в Казахстане лаборатории по дистанционному зондированию и цифровизации земли с целью сбора и обработки данных и Центром зеленых технологий в Корее в рамках «Программы развития экономического сотрудничества с северными территориями». А также достигнуты договоренности с крупными инвесторами в области ВИЭ о реализации совместных проектов, а именно с компаниями Shell, Chevron, Sky power, Jinko Solar и с ведущими казахстанскими инвестиционными компаниями, как Karachaganak Petroleum и ERG», - подчеркнул Рапиль Жошыбаев.

Вице-президент и Председатель концерна «Шелл» в Казахстане Оливье Лазар в своем выступлении рассказал о возможности инвестирования в проекты солнечных и ветровых электростанций в Казахстане: «Мы рассматриваем возможности инвестировать в проекты в области солнечной и ветровой энергетики в промышленном масштабе и рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны правительства республики путем создания привлекательной для инвесторов законодательной базы».

По словам представителя Shell, Казахстан предпринимает активные действия на пути к новому энергетическому будущему и прилагает значительные усилия для развития возобновляемых источников энергии в стране, имея для этого все данные.

«Казахстан обладает обширным потенциалом возобновляемых источников энергии. Здесь нет недостатка в ветровой и солнечной энергии. Их можно использовать для реализации устойчивых проектов в области возобновляемых источников энергии», - считает Оливье Лазар.

Кроме этого, Лазар сообщил о том, что в скором времени столичные «Назарбаев интеллектуальные школы» оснастят солнечными панелями.

«Месяц назад мы с Министерством энергетики, акиматом подписали договор об установке солнечных панелей в «Назарбаев интеллектуальных школах». Это очень интересный проект, открывающий много новых возможностей», - рассказал Оливье Лазар. Отметим, что компания «Шелл» работает в Казахстане уже более двух десятилетий, вложив на сегодняшний день миллиарды инвестиций в такие крупные проекты как Карачаганак и Кашаган.

Директор Представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в РК Томас Хельм, начав свое выступление с небольшого экскурса в историю ВИЭ, высказал мнение о будущем отрасли в Казахстане. По его словам, проводимая в стране работа с сфере ВИЭ сулит большие перспективы отрасли.

«В первую очередь хочу сказать, что очень рад тому, что тема возобновляемых источников энергии не исчезла в Казахстане после проведения ЭКСПО-2017. Возобновляемые источники энергии прошли долгий путь развития и изначально вызывали множество вопросов. Однако сегодня уже никто не сомневается в успехе данной отрасли, и к 2030 году доля возобновляемых источников в глобальном энергетическом балансе должна составить 60%. Казахстану очень повезло с условиями для ВИЭ, которые даже превосходят те, что существуют в Германии – я говорю о солнечной и ветровой энергетике. Ветер – исключительный источник энергии, которого у Казахстана в избытке, и поэтому он имеет самые благоприятные условия для успеха в отрасли ВИЭ», - сказал Томас Хельм.

Алькей Маргуланулы, руководитель международного отдела Фонда Первого Президента РК - Елбасы сделал акцент на своевременности и важности проведенного мероприятия.

«Если принять во внимание тот факт, что сегодня многие развитые страны и транснациональные корпорации выделяют огромные суммы денег только на исследования, изучение новых возможностей природы, то мы понимаем, что данный фактор не обойдёт и нашу страну. Сегодняшняя площадка является идеальным местом для того, чтобы многие эксперты из различных стран и с различными точками зрения объединяли усилия для изучения данного вопроса», - подчеркнул Алькей Маргуланулы.

Все спикеры выразили единогласное мнение, что Казахстан в силу своего идеального расположения имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из лидеров отрасли ВИЭ не только в Центральной Азии, но и во всем мире. Профессор Дрезденского технического университета в Циттау, Почетный доктор Маттиас Крамер выступил с предложением о сотрудничестве между Казахстаном и Германией в сфере возобновляемой энергетики, и выразил надежду, что совместные проекты между странами смогут состояться.

Вице-президент компнии Εni Донато Аззароне назвал Казахстан «ключевой страной» в области ВИЭ, которая имеет в своем распоряжении все необходимое для эффективного функционирования ветровой энергетики. По его словам, решив все существующие логистические проблемы, Казахстан, с его впечатляющими показателями ветровой энергетики, сможет стать одной из ведущих стран в сфере ВИЭ.

Нобелевский лауреат от имени Межправительственной группы экспертов по изменению климата доктор Раджендра Кумар Пачаури в своем выступлении выразил уверенность в том, что именно город Астана может ускорить наступление переломного момента в развитии интститута ВИЭ в силу высокого доверия, которое Казахстан заслужил своими действиями на мировой арене.

Отметим также, что в рамках 2-го Саммита по Возобновляемым Источникам Энергии Корпоративный благотворительный фонд «Казахстанский фонд «УАКЫП» провел социально-экологическую акцию «Мы рисуем зеленую планету». В ходе мероприятия дети из художественных школ города Астаны и Фонда образования Н. Назарбаева рисовали картины, посвященные теме зеленой экономики. Картины оказались настолько интересны, что некоторые из работ были приобретены участниками Саммита.

Соорганизатором Саммита выступил Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – самый крупный некоммерческий Фонд Казахстана, созданный Главой государства Н.А.Назарбаевым для реализации молодежных и социальных проектов, поддержки гражданских инициатив и развития конкурентоспособного экспертно-аналитического центра. В 2017 году Фонд реализовал 145 мероприятий, направленных на поддержку талантливой казахстанской молодежи. Более подробную информацию о деятельности Фонда можно узнать на сайте www.fpp.kz, а также в социальных сетях Instagram @fpp_kz и Facebook @fpp.kz.

Официальные партнеры 2-ого Саммита по возобновляемым источникам энергии: «Шелл Казахстан», Astana Convention Bureau, National Solar Energy Federation of India, Global Solar Council. Партнер «VIP Support» - МНТЦ.

Технический партнер – «Фонд имени Конрада Аденауэра».

Партнер Каталога - Eurasian Resources Group.

Партнер Туран – вода «Туран».

Партнер Третьей сессии «Решение вопросов финансирования отрасли ВИЭ» - United Nations Development Programme.

Гостиница-партнер – «Hilton Astana».

Партнер информационных стоек/стойки «Lost Found» - компания «МЭК Астана».

Партнер регистрации – CARER.

Партнер «Рисуем зеленую планету» - Казахстанский фонд «УАКЫП». Партнер «Welcome кофе-брейка» - USAID.

Партнер ланъярдов – First Wind Power Station.

Официальный коммуникационный партнер – Action Media.

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