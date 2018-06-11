Семенович отказала Садвакасовой в совместном фото

Коллега "по цеху" Анна Семенович при всех отказала отечественной знаменитости в совместном фото.

Неожиданный инцидент произошел с певицей Мадиной Садвакасовой на Open Air в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на программу "Ел аузында".

В рамках фестиваля, прошедшего в Астане, казахстанской исполнительнице отказали в совместном фото. Российская звезда Анна Семенович прошла мимо, ссылаясь на холод.

Садвакасова объяснила в своем интервью произошедший курьезный случай.

"Мы с Аней сегодня вместе ездили в онкологическую больницу. Там она предложила сфотографироваться. Но я не была готова, сейчас уже в красивом наряде хотела с ней сфотографироваться, видимо она на меня обиделась, не знаю..." - прокоментировала исполнительница.

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