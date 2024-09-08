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Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным

артистка, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 21:44 Фото: Instagram/ann_semenovich
Экс-солистка российской группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала новое фото с возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Поклонница подметила, что у партнера Семенович очень доброе лицо. Она назвала его "душкой".

"Так и есть, Денис очень добрый человек. Это меня и подкупило", – ответила певица.

Отметим, что еще в июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе. Далее она решила уточнить, что на тот момент действующая жена ее бойфренда вместе с ребенком проживают в Германии, а бракоразводный процесс занимает очень много времени. В данное время он якобы проходит активную стадию развития.

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