Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным

Экс-солистка российской группы "Блестящие" Анна Семенович опубликовала новое фото с возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Поклонница подметила, что у партнера Семенович очень доброе лицо. Она назвала его "душкой".



"Так и есть, Денис очень добрый человек. Это меня и подкупило", – ответила певица.

Отметим, что еще в июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе. Далее она решила уточнить, что на тот момент действующая жена ее бойфренда вместе с ребенком проживают в Германии, а бракоразводный процесс занимает очень много времени. В данное время он якобы проходит активную стадию развития.