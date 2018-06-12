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Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном

Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном отличными и заявил, что вместе они решат "большую проблему".

Фото : РИА Новости/Дмитрий Астахов12 июня 2018, 09:33

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят переговоры в гостинице Capella в Сингапуре. Президент США оценил встречу с главой КНДР, пишет life.ru со ссылкой на The Straits Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошла "очень, очень хорошо". Об этом глава Соединённых Штатов сказал, выходя из библиотеки, где проходила встреча.

По данным агентства Рёнхап, Трамп назвал отношения с Ким Чен Ыном отличными и заявил, что вместе они решат "большую проблему".

— Я думаю, мы сможем решить проблемы прошлого и провести успешные переговоры. Я уверен, если мы будем работать вместе, то добьёмся многого, — сказал Трамп.


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