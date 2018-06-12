Как обезопасить детей в Интернете

Безопасность детей в Интернете — это наиглавнейшая задача.

Какие ресурсы посещает ребенок и насколько безопасна для детей та информация, на которую он может набрести на просторах Интернета – об этом приходится задуматься каждому родителю. Департамент внутренних дел Астаны призывает родителей контролировать своих детей при посещении сети Интернет и предоставляет советы по безопасности, передает Zakon.kz.

1. Следует указать список запрещенных сайтов, часы нахождения в Сети и руководство по общению в Интернете (в том числе и в чатах).

2. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются, так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются, используя мгновенный обмен сообщениями, и убедитесь, что эти люди им знакомы.

3. Знайте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети и с кем они общаются. Поощряйте использование моделируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались с кем-то в приватном режиме.

4. Настаивайте, чтобы они никогда не соглашались на личные встречи с друзьями из Интернета.

5. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы в Интернете.

6. Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего разрешения. Объясните, что иначе они могут нарушить авторские права и тем самым закон.

7. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит их или угрожает.

8. Помогите им защититься от спама. Научите детей не выдавать в Интернете своего электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры.

9. Возьмите за правило знакомиться с сайтами, которые посещают ваши дети. Убедитесь, что они не посещают сайты с оскорбительным содержимым, не публикуют личную информацию или свои фотографии.

10. Обезопасьте детей от посещений интернет-ресурсов, пропагандирующих культ жестокости и насилия, суицидального характера

11. Убедитесь, что дети советуются с вами перед покупкой или продажей чего-либо в Интернете. 12. Обсудите с детьми азартные сетевые игры и их возможный риск. Напомните, что для них это незаконно.

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