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Как казахстанцам уберечь детей от угроз в интернете

Как казахстанцам уберечь детей от угроз в Сети Фото: pixabay
Полиция Казахстана перечислила несколько простых правил безопасности, соблюдение которых поможет уберечь детей от злоумышленников в интернете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 17 ноября, главное правило, которое поможет казахстанцам оградить своих детей от угроз в Сети, – личное участие в его интересах. Зная о том, чем ребенок занимается в интернете, родители смогут гораздо успешнее защищать его от опасностей цифрового мира.

Другие правила также просты и интуитивно понятны.

Нельзя сообщать свои персональные данные. Детям не следует принимать запросы в друзья от неизвестных. Ни в коем случае не следует выполнять указания незнакомцев.

"Детям необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать другим пользователям Сети свои персональные данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, место учебы, телефон, фотографии и так далее. Бывают случаи, когда пользователи соцсетей, чтобы войти в доверие, используют вымышленные данные, в том числе фотографии других людей или даже детей", – напомнили в полиции.

Если ребенок столкнется с некорректным поведением или угрозами, лучше всего сразу заблокировать страницу недоброжелательного собеседника. Также нельзя устанавливать приложения удаленного доступа. Если кто-то предлагает ребенку установить ту или иную программу, лучше сразу навести справки об этом приложении и узнать, для чего оно предназначено.

"Бояться угроз со стороны интернет-пользователей не стоит. Они ничего не смогут сделать ни вам лично, ни вашим близким. Обычно они пугают детей, чтобы получить над ними контроль. При первой же угрозе нужно сразу же рассказать об этом родителям, брату, сестре, учителю и так далее, не надо этого стесняться", – подчеркнули в полиции.

В МВД родителям порекомендовали рассказать детям о базовых правилах безопасности в интернете и применять специальные настройки, которые помогут защитить ребенка. Это могут быть инструменты родительского контроля или настройки безопасного поиска.

О том, как защитить детей от травли и оскорблений в интернете, подробнее читайте здесь.

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