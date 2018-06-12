В Алматы еще один водитель решил не пропускать скорую помощь с сиреной

Нарушающий правила водитель иномарки попал на видео очевидцев.

В Алматы в очередной раз водитель проигнорировал правила ПДД и не пропустил карету скорой помощи на одной из узкий улиц города, передает Zakon.kz.

На видео записи запечатлен момент, в котором водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, оказавшись на пути проезжающей "скорой". Водитель кареты скорой помощи включил сирену и в громкоговоритель попытался уговорить владельца автомобиля освободить проезд. Однако владелец иномарки лишь помахал рукой, показывая "неотложке", что его можно объехать по обочине.

Очевидцы, стоящие в пробке неподалеку также просили владельца убрать транспорт, однако никакой реакции не последовало. Ролик в популярном паблике almaty_dtp набрал более 28 тысяч просмотров.

Большинство пользователей сети решили, что за рулем находилась девушка, которая и не смогла совершить маневр. Пользователи в комментариях сошлись на мнении, что водитель просто купил права и не смог совершить маневр.

28 мая был арестован водитель Daewoo, также не пропустивший скорую в Алматы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!