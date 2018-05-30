Водитель Daewoo, не пропустивший скорую в Алматы, арестован

Он отбывает административный арест.

Герой видеозаписи с участием машины скорой помощи наказан, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Горсуда Алматы, 28 мая постановлением Административного суда водитель Daewoo Nexia был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.434 ч.1 Кодекса РК об адмнарушениях, и подвергнут наказанию в виде ареста на трое суток.

Казахстанцев возмутило поведение водителя Daewoo Nexia, который двигался между двумя полосами движения и не давал проехать машине скорой помощи, в которой везли ребенка в больницу. В Комитете адмполиции РК сообщили, что видео изучают, а позже стало известно, что водителя легковушки нашли и будут привлекать к ответственности по трем статьям: 595 - "Нарушение правил маневрирования", 598 - "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами и 434 - "Мелкое хулиганство".

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