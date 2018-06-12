Спасатели ЗКО разъяснили детям правила безопасности при различных ЧС

Также ребята ознакомились с пожарным автомобилем и оборудованием пожарного-спасателя.

Сотрудники отдела по ЧС Жанибекского района ЗКО, совместно с представителями районного ОВД и отдела внутренней политики провели агитационную работу среди детей летнего лагеря «Балдәурен» расположенного в селе Жанибек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

В ходе мероприятия, для детей был организован показ пожарной техники и оборудования, проводились лекции, тренировки юного спасателя, транслировались видеоролики с распространением памяток.

Во время тематических лекций, спасатели разъясняли правила поведения и безопасности на воде, при степном пожаре, а также действия при получении сигнала «Внимание всем». Так же маленьким слушателям рассказали о государственных символах Республики Казахстан, о чувстве патриотизма и гражданском долге, и таких негативных явлениях, как религиозный экстремизм и терроризм. Все это сопровождалось демонстрацией видеороликов и распространением памяток на данную тему.

По окончании теоретической части мероприятия, ребята ознакомились с пожарным автомобилем, оборудованием пожарного-спасателя и приняли участие в тренировках и соревнованиях по навыкам юного спасателя.

Наряду с этим, с сотрудниками лагеря отдыха, в частности с ответственными за соблюдение правил пожарной безопасности и методистами были проведены инструктаж по соблюдению мер безопасности на рабочем месте. Также им даны рекомендации о проведении с персоналом дополнительных занятий и практических тренировок по данной тематике.

Кроме того, руководству лагеря было предложено организовать экскурсии для учащихся школ на базе 20 ПЧ ГУ «СП и АСР» ДЧС ЗКО.

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