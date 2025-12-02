#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам разъяснили ключевые правила ухода и эксплуатации авто с ГБО

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:26 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Казахстанцам разъяснили важные правила эксплуатации газового оборудования в автомобилях, сообщает Zakon.kz.

К примеру, с начала 2025 года дороги Восточно-Казахстанской области превратились в опасную зону: зарегистрировано уже 102 автопожара.

И все же один факт удивил даже спасателей – ни один автомобиль на сжиженном газе не загорелся.

Эксперты подчеркивают, что техника с газобалонным оборудованием (ГБО) при правильной эксплуатации зачастую безопаснее, чем обычные авто.

Однако причины возгораний по-прежнему остаются тревожно банальными:

  • неосторожность водителей;
  • неисправная электропроводка.

Что нужно знать владельцам авто с ГБО

  • парковка на подземных стоянках и закрытых паркингах ниже уровня земли строго запрещена;
  • двигатель должен запускаться только на одном виде топлива – либо газ, либо бензин;
  • все системы ГБО обязаны быть в идеальном состоянии – от клапанов до магистралей;
  • газовые баллоны необходимо проверять каждые два года.

Кроме того, при длительной стоянке необходимо перекрыть вентили, выработать остаточный газ, выключить зажигание и отключить "массу".

"На площадках хранения транспорта должны быть буксировочные тросы и штанги – один комплект на 10 авто. А в индивидуальных гаражах нельзя складировать горючие материалы и хранить чрезмерное количество топлива".Пресс-служба акимата ВКО

Спасатели также напоминают:

"При первых признаках пожара нужно немедленно остановиться, заглушить двигатель и отвести пассажиров на расстояние не менее 10 метров, и сразу звоните по телефонам 101 или 112. Если пожар небольшой – можно попытаться сбить пламя огнетушителем, слегка приоткрыв капот, чтобы не дать воздуху разжечь огонь еще сильнее".

фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:26
Сколько стоит убрать ГБО из техпаспорта: казахстанцам озвучили пошлины и сборы

1 декабря 2025 года мы рассказывали, что в Алматы открывают новую линию BRT. Что изменится для водителей и пассажиров, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
