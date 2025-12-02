Казахстанцам разъяснили ключевые правила ухода и эксплуатации авто с ГБО
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Казахстанцам разъяснили важные правила эксплуатации газового оборудования в автомобилях, сообщает Zakon.kz.
К примеру, с начала 2025 года дороги Восточно-Казахстанской области превратились в опасную зону: зарегистрировано уже 102 автопожара.
И все же один факт удивил даже спасателей – ни один автомобиль на сжиженном газе не загорелся.
Эксперты подчеркивают, что техника с газобалонным оборудованием (ГБО) при правильной эксплуатации зачастую безопаснее, чем обычные авто.
Однако причины возгораний по-прежнему остаются тревожно банальными:
- неосторожность водителей;
- неисправная электропроводка.
Что нужно знать владельцам авто с ГБО
- парковка на подземных стоянках и закрытых паркингах ниже уровня земли строго запрещена;
- двигатель должен запускаться только на одном виде топлива – либо газ, либо бензин;
- все системы ГБО обязаны быть в идеальном состоянии – от клапанов до магистралей;
- газовые баллоны необходимо проверять каждые два года.
Кроме того, при длительной стоянке необходимо перекрыть вентили, выработать остаточный газ, выключить зажигание и отключить "массу".
"На площадках хранения транспорта должны быть буксировочные тросы и штанги – один комплект на 10 авто. А в индивидуальных гаражах нельзя складировать горючие материалы и хранить чрезмерное количество топлива".Пресс-служба акимата ВКО
Спасатели также напоминают:
"При первых признаках пожара нужно немедленно остановиться, заглушить двигатель и отвести пассажиров на расстояние не менее 10 метров, и сразу звоните по телефонам 101 или 112. Если пожар небольшой – можно попытаться сбить пламя огнетушителем, слегка приоткрыв капот, чтобы не дать воздуху разжечь огонь еще сильнее".
