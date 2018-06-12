Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Загипа Балиева прокомментировала свою отставку

12 июня распоряжением Назарбаева на должность Балиевой была назначена Сауле Айтпаева.

Фото : соцсети12 июня 2018, 23:35

Экс-омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала свое освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, передает Zakon.kz.

Информацию Балиева разместила на своей странице Facebook:

"Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.

Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.

Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.

Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".

Напомним, 12 июня Нурсултан Назарбаев подписал распоряжения об освобождении от должности Балиевой и назначении первой и единственной в Казахстане женщины-генерала Сауле Айтпаевой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты