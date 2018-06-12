Загипа Балиева прокомментировала свою отставку
12 июня распоряжением Назарбаева на должность Балиевой была назначена Сауле Айтпаева.
Экс-омбудсмен Загипа Балиева прокомментировала свое освобождение от должности Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, передает Zakon.kz.
Информацию Балиева разместила на своей странице Facebook:
"Друзья мои, сегодня на посту уполномоченного по правам ребенка меня сменила Сауле Айтпаева.
Я поздравляю ее и нас с этим важным событием. Сауле Муханбедиановна блестящий специалист и я верю, что она сумеет реализовать поставленные перед ней задачи. Со своей стороны, я всячески буду оказывать содействие и поддержку новому уполномоченному, понимая на сколько это сложная и важная работа.
Я хотела бы поблагодарить Главу Государства за оказанное мне доверие и возможность работать на защите прав детей, для меня это был колоссальный опыт.
Благодарю и вас мои дорогие друзья, за ваши высказывания, за ваши предложения, они легли в основу многих рабочих документов".
Напомним, 12 июня Нурсултан Назарбаев подписал распоряжения об освобождении от должности Балиевой и назначении первой и единственной в Казахстане женщины-генерала Сауле Айтпаевой.
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