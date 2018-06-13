Какие травмы чаще всего получают дети в РК

Мальчики в 2-3 раза чаще подвержены травмам, чем девочки.

Ежегодно в Казахстане более 600 тысяч человек получают повреждения, среди травм всех локализаций, детский травматизм составляет 20%, передает Zakon.kz.

Согласно данным информационно-аналитического центра СК "Kompetenz" у детей школьного возраста травмы могут быть вызваны самыми разными причинами - падение с высоты, бытовые ожоги, а также дорожно-транспортные происшествия. При этом мальчики в 2-3 раза чаще подвержены травмам, чем девочки.

Была выявлена определенная зависимость уровня и вида травматизма от времени года: весной, например, преобладает школьный (41%), бытовой (36%) и уличный (21%) травматизм, а наступившим летом – спортивный (до 40%), но при этом бытовой и уличный травматизм остаются также на достаточно высоком уровне. Эта тенденция связана с желанием родителей во время продолжительных летних каникул занять ребенка с пользой для здоровья, записав его в спортивную секцию.

Согласно статистике центра, наибольшее количество травм, полученных детьми до 14 лет, было зафиксировано при занятиях боевыми искусствами (бокс, дзюдо, карате, самбо) – 37, 8%. На втором месте находится футбол (14%), далее следуют легкая атлетика и гимнастика (11%), плавание (10,5%).

Анализируя травм, полученных обладателями медицинских полисов с 2014 по 2018 год, стало ясно, что наибольшее количество обращений было зафиксировано с травмами голеностопного сустава и стопы (сюда относятся переломы стопы, вывихи, растяжения, открытые раны области сустава и стопы, травмы мышц и сухожилий) – 29% от общего числа травм, на травмы колена и голени приходится 21%, на травмы запястья и кисти – 9,1 % , на травмы локтя и предплечья – 8,5 %, так же как и на травмы области тазобедренного сустава и бедра (8,5%), далее следуют травмы грудной клетки (7,7) и травмы головы (7,7%), травмы позвоночника (2 %). Отсюда можно сделать вывод, что более половины всех полученных травм, приходится на ноги (58,5%) , чуть реже травмируются руки (17,6%).

На переломы приходится около 14% всех травм.

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